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РИА Новости

В Казахстане автомобиль врезался в остановку, три человека погибли

11:09 21.11.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Кызылорде на юге Казахстана, трое стоявших на ней человек погибли, двое с травмами госпитализированы, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.
По данным полиции, происшествие случилось утром на проспекте Назарбаева в центре Кызылорды.
"Водитель автомашины Toyota Camry, ударив сбоку автомашину марки Mercedes и не справившись с управлением транспортным средством, совершил наезд на людей, стоявших на автобусной остановке. От полученных травм на месте происшествия скончались трое, двое доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении департамента полиции.
Водитель Toyota водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы, начато расследование.
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