В Казахстане автомобиль врезался в остановку, три человека погибли

По данным полиции, происшествие случилось утром на проспекте Назарбаева в центре Кызылорды.

"Водитель автомашины Toyota Camry, ударив сбоку автомашину марки Mercedes и не справившись с управлением транспортным средством, совершил наезд на людей, стоявших на автобусной остановке. От полученных травм на месте происшествия скончались трое, двое доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении департамента полиции.