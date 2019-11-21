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РИА Новости

Актер Александр Семчев рассказал о проблемах со здоровьем после похудения

11:08 21.11.2019 (обновлено: 17:10 21.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктер Александр Семчев
Актер Александр Семчев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал на шоу "Пусть говорят" на Первом канале, что испытывает проблемы со здоровьем после того, как похудел на сто килограммов.
"Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает", - заявил артист.
По словам актера, его преследуют приступы внезапного головокружения и тошноты.
Семчев рассказал, что ему пришлось прибегнуть к подтяжке лица, чтобы избавиться от провисшей кожи.
Актер Александр Семчев родился в 1969 году в Тверской области. На его счету более ста ролей в театре и кино. Популярность Семчеву принесли фильмы "Железнодорожный романс", "Козленок в молоке", "Колхоз интертейнмент" и другие. В 2003 году он получил звание Заслуженного артиста России.
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
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