Актер Александр Семчев рассказал о проблемах со здоровьем после похудения

Семчев рассказал, что ему пришлось прибегнуть к подтяжке лица, чтобы избавиться от провисшей кожи.

Актер Александр Семчев родился в 1969 году в Тверской области. На его счету более ста ролей в театре и кино. Популярность Семчеву принесли фильмы "Железнодорожный романс", "Козленок в молоке", "Колхоз интертейнмент" и другие. В 2003 году он получил звание Заслуженного артиста России.