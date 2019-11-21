Зеленский пообещал, что возвращенные корабли отремонтируют за три месяца

Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. После этого Зеленский заявил, что Киев обратится к Москве с просьбой вернуть "всё, что там есть". Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева о том, что Россия якобы сняла с украинских кораблей оборудование.