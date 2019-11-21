Зеленский пообещал, что возвращенные корабли отремонтируют за три месяца

КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что переданные из России украинские корабли, которое были задержанные за нарушение госграницы, отремонтируют в течение трех месяцев, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. После этого Зеленский заявил, что Киев обратится к Москве с просьбой вернуть "всё, что там есть". Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева о том, что Россия якобы сняла с украинских кораблей оборудование.
"Глава государства уточнил, что в течение трех месяцев катера будут отремонтированы", - говорится в сообщении.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.