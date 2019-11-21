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РИА Новости

"Газпром" продаст на бирже 3,59% акций

10:59 21.11.2019 (обновлено: 12:49 21.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Компания "Газпром газораспределение" продаст на Московской бирже пакет акций материнской компании.
В сообщении ПАО "Газпром" говорится, что будут проданы 850 590 751 обыкновенных именных бездокументарных бумаг.
Это соответствует 3,59% капитала компании и по текущим котировкам оценивается в 210 миллиардов рублей.
Весь пакет будет продан по единой цене.
Заявки будут приниматься 21 ноября с 10:00 до 17:00 мск. Сделки заключат 22 ноября с 9:40 до 17:00. Продавцом, действующим по поручения владельца, выступит Газпромбанк.
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ГазпромМосковская биржаГазпромбанкМоскваЭкономика
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