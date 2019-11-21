"Газпром" продаст на бирже 3,59% акций

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Компания "Газпром газораспределение" продаст на Компания "Газпром газораспределение" продаст на Московской бирже пакет акций материнской компании.

В сообщении ПАО "Газпром" говорится, что будут проданы 850 590 751 обыкновенных именных бездокументарных бумаг.

Это соответствует 3,59% капитала компании и по текущим котировкам оценивается в 210 миллиардов рублей.

Весь пакет будет продан по единой цене.