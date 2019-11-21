В Сети опубликован клип Робби Уилльямса на рождественскую песню Santa Baby

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Британский певец Робби Уильямс и немецкая исполнительница российского происхождения Хелена Фишер представили на YouTube клип на рождественскую песню Santa Baby.

Исполнители поют в студии, поэтому зрители могут увидеть, как происходит профессиональная звукозапись и даже заглянуть в сценарий.

Кавер на популярную американскую песню Santa Baby, которую в 1953 году впервые исполнила Эрта Китт, вошел в 12-й студийный альбом Робби Уильямса The Christmas Present.

Релиз запланирован на 22 ноября.