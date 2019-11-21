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РИА Новости

В Сети опубликован клип Робби Уилльямса на рождественскую песню Santa Baby

16:33 21.11.2019
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Британский певец Робби Уильямс и немецкая исполнительница российского происхождения Хелена Фишер представили на YouTube клип на рождественскую песню Santa Baby.
Исполнители поют в студии, поэтому зрители могут увидеть, как происходит профессиональная звукозапись и даже заглянуть в сценарий.
Кавер на популярную американскую песню Santa Baby, которую в 1953 году впервые исполнила Эрта Китт, вошел в 12-й студийный альбом Робби Уильямса The Christmas Present.
Релиз запланирован на 22 ноября.
Сборник станет первым за последние три года после выхода The Heavy Entertainment Show в 2016 году.
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