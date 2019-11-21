Зеленский заявил, что нужны реальные результаты расследования Евромайдана

"Достоинство и свобода - неотъемлемые составляющие нашего ДНК, именно поэтому украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах, в этой борьбе мы, к сожалению, заплатили самую высокую цену – человеческую жизнь. На месте, где мы с вами сейчас находимся (в центре Киева - ред.), появится Музей революции достоинства, но для чествования памяти каждого погибшего музея недостаточно. Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание", - сказал Зеленский по случаю Дня достоинства и свободы, трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.