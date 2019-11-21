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РИА Новости

Зеленский заявил, что нужны реальные результаты расследования Евромайдана

10:52 21.11.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в День достоинства и памяти заявил, что обществу нужны реальные результаты расследования дел Евромайдана, а виновные должны быть наказаны.
Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем Евромайдана). Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.
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"Достоинство и свобода - неотъемлемые составляющие нашего ДНК, именно поэтому украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах, в этой борьбе мы, к сожалению, заплатили самую высокую цену – человеческую жизнь. На месте, где мы с вами сейчас находимся (в центре Киева - ред.), появится Музей революции достоинства, но для чествования памяти каждого погибшего музея недостаточно. Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание", - сказал Зеленский по случаю Дня достоинства и свободы, трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.
Также президент с женой почтили память погибших, они поставили свечи перед крестом, поставленным в центре Киева в память о погибших во время Революции достоинства в начале 2014 года. Также с ними почтили память премьер-министр Украины Алексей Гончарук и первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук.
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Ситуация на УкраинеЕвромайданЕвросоюзВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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