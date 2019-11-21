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РИА Новости

Нарышкин передал Шойгу карту разведчика Рихарда Зорге

10:56 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийНарышкин передал Шойгу карту разведчика Зорге
Нарышкин передал Шойгу карту разведчика Зорге
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял от директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина настенную карту Юго-Восточной Азии, которая была привезена Рихардом Зорге в Японию в сентябре 1933 года и размещалась в его рабочем кабинете.
Торжественная церемония передачи исторической реликвии прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Шойгу выразил Нарышкину искреннюю благодарность, отметив, что собранные группой Зорге сведения сыграли важную роль при планировании операций на начальном этапе Великой Отечественной войны, оказали серьезное влияние на принятие стратегических решений.
"Есть информация, что Зорге одним из первых оповестил о дне начала войны. Это, конечно, большая заслуга. Но главная его заслуга заключается в том, что он позволил за счет своей информации, разведывательной информации, нашим вооруженным силам, нашей стране перебросить огромное количество войск с Дальнего Востока, с восточного направления под Москву. И именно это позволило одержать, пожалуй, первую и, может быть, одну из основных побед в Великой Отечественной войне", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что 7 ноября исполнилось 75 лет со дня смерти легендарного разведчика. "В мае во время визита в Японию я возложил цветы на его могилу в знак памяти о всех разведчиках, которые отдали жизнь за Великую Победу", - добавил Шойгу.

По данным российского военного ведомства, вплоть до своего ареста в Токио 18 октября 1941 года Зорге постоянно пользовался картой Юго-Восточной Азии в повседневной работе, в том числе при составлении донесений в Москву. Известно, что в ходе обыска, проводившегося подразделением японской полиции, из квартиры Зорге были изъяты все его личные вещи. Но возглавлявший расследование сотрудник токийской прокуратуры Мицусада Ёсикава карту к материалам дела не приобщил, и многие годы она хранилась в доме Ёсикавы в качестве семейной реликвии, а после его смерти была подарена семье его друга - Ёсио Сига, известного коммунистического деятеля послевоенной Японии.
Также директор СВР передал министру обороны портрет Зорге, выполненный в технике полиграфического золочения. "Карта и портрет Рихарда Зорге займут достойное место среди других экспонатов музея Главного разведывательного управления, где у нас хранится много разных вещей многих наших разведчиков, легендарных разведчиков", - сказал Шойгу.
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Карта Юго-Восточной Азии на английском и японском языках изготовлена британской компанией "Edward Stanford Ltd.", ее размер в рамке 120x94 см, вес около 10 кг. Карта выпускалась по заказу голландской судоходной компании "JAVA-CHINA LAPAN LYN", осуществлявшей пассажирские и грузоперевозки в Юго-Восточной Азии с 1902 года.
По оценкам специалистов, карта была изготовлена в период с 1924 по 1932 годы, так как острова Сайпан и Палау, присоединенные к Японской империи в 1919 году, указаны как японская территория. В то же время Манчжурия, превращенная под японским воздействием в 1932 году в "Манчжоу-го", еще не выделена в отдельную государственную единицу. Кроме того, на карте указана Монголо-Бурятская республика, образованная в 1923 году.
Впечатанные жирные голубые линии представляют собой основные торговые маршруты того времени между Японией, Китаем, Явой и Голландской Ост-Индией. Тонкими синими линиями выделены Китайская восточная железная дорога, Транссибирская магистраль и Южно-Манчжурская железная дорога, по которым грузы доставляли из Европы через Советскую Россию в Китай.
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80 лет с начала Второй мировой войныЮго-Восточная АзияРихард ЗоргеВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей НарышкинСергей ШойгуЯпония
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