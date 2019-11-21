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РИА Новости

Грузинская оппозиция пытается повесить замок на ворота госканцелярии

10:51 21.11.2019 (обновлено: 10:52 21.11.2019)
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкАкции протеста в Тбилиси
Акции протеста в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Акции протеста в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Представители грузинской оппозиции пытаются повесить замок на ворота госканцелярии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Замки и цепи стали символом протестных акций, которые вспыхнули в Тбилиси после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по переходу к пропорциональным выборам в парламент. Ранее оппозиционеры повесили замок на ворота генеральной прокуратуры, а 18 ноября таким же образом пикетировали здание парламента, но были разогнаны спецназом.
Акция протеста в Тбилиси
20 ноября, 08:00
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"Мы продолжим запирать на замки все госучреждения, все ведомства, которые потеряли совесть и до сих пор находятся у власти", - заявила РИА Новости одна из участниц акции Лиана Микадзе.
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Протесты в ТбилисиТбилисиГрузияВ мире
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