Грузинская оппозиция пытается повесить замок на ворота госканцелярии

ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Представители грузинской оппозиции пытаются повесить замок на ворота госканцелярии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Замки и цепи стали символом протестных акций, которые вспыхнули в Тбилиси после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по переходу к пропорциональным выборам в парламент. Ранее оппозиционеры повесили замок на ворота генеральной прокуратуры, а 18 ноября таким же образом пикетировали здание парламента, но были разогнаны спецназом.
"Мы продолжим запирать на замки все госучреждения, все ведомства, которые потеряли совесть и до сих пор находятся у власти", - заявила РИА Новости одна из участниц акции Лиана Микадзе.