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РИА Новости

Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам

10:45 21.11.2019 (обновлено: 20:26 21.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Знак такси на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУ МВД.
По информации ведомства, в среду в отделение полиции "Китай-город" обратился мужчина, работающий таксистом. По его словам, в 16:45 он попал пробку. В этот момент к нему подошел неизвестный и потребовал в нецензурной форме, чтобы тот немедленно уезжал. Таксист вышел из автомобиля и объяснил, что впереди затор и проезжать некуда.
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16 января, 16:06
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Тогда неизвестный повторил требования, а потом ударил таксиста. Затем достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону два или три раза. Газ попал в глаза, на одежду и руки. После этого дебошир выстрелил в другого таксиста, но не попал, отмечает полиция.

"По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции доставлен гражданин 1986 года рождения, проживающий в столице", — добавляется в сообщении.

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ГУМВДМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Цивилизуемся помаленьку. Дорог всё ещё нет, но стрелять уже научились.
21 ноября, 13:15
PWPinter Wafloo
1100500
Иногода считаю в пробках сколько вокруг такси... Быват что от 30 до 50 процентов из всех стоящих в зоне видимости машин. При этом почти все эти машины такси, без пассажиров. Давно пора законодательно навести порядок с этим гастертаксизмом в Москве!
21 ноября, 13:20
Артем Д
1200001
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