Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУ МВД.
По информации ведомства, в среду в отделение полиции "Китай-город" обратился мужчина, работающий таксистом. По его словам, в 16:45 он попал пробку. В этот момент к нему подошел неизвестный и потребовал в нецензурной форме, чтобы тот немедленно уезжал. Таксист вышел из автомобиля и объяснил, что впереди затор и проезжать некуда.
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Тогда неизвестный повторил требования, а потом ударил таксиста. Затем достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону два или три раза. Газ попал в глаза, на одежду и руки. После этого дебошир выстрелил в другого таксиста, но не попал, отмечает полиция.
"По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции доставлен гражданин 1986 года рождения, проживающий в столице", — добавляется в сообщении.