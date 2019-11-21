Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам

По информации ведомства, в среду в отделение полиции "Китай-город" обратился мужчина, работающий таксистом. По его словам, в 16:45 он попал пробку. В этот момент к нему подошел неизвестный и потребовал в нецензурной форме, чтобы тот немедленно уезжал. Таксист вышел из автомобиля и объяснил, что впереди затор и проезжать некуда.