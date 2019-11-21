В Белгороде иномарка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе

"По предварительным данным, водитель 1949 года рождения, двигаясь по улице Губкина, в районе дома №35, при повороте направо, на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на двух пешеходов: женщину 1994 года рождения и ребенка 2012 года рождения", - сказал собеседник агентства.