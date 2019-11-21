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РИА Новости

В Белгороде иномарка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе

10:42 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Женщина и ребенок оказались в больнице после того, как их на пешеходном переходе в Белгороде сбила иномарка, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Ранее главное управление МЧС по региону сообщило, что в четверг утром автомобиль Mitsubishi Lancer сбил пешеходов на пересечении улиц Спортивная и Губкина в Белгороде.
"По предварительным данным, водитель 1949 года рождения, двигаясь по улице Губкина, в районе дома №35, при повороте направо, на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на двух пешеходов: женщину 1994 года рождения и ребенка 2012 года рождения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пешеходы переходили проезжую часть по переходу также на разрешающий сигнал светофора. Женщину и ребенка доставили в больницу.
"Водитель не предоставил пешеходам преимущества движения", - добавил представитель УМВД.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Сотрудник полиции
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