Медведев поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником

"С момента своего основания ваша служба вносит огромный вклад в развитие налоговой системы страны, укрепление ее экономической безопасности. От вашей четкой и слаженной работы зависит устойчивое наполнение бюджетов всех уровней, рост деловой и инвестиционной активности", - сказал Медведев.

По словам премьера, ФНС России – одно из самых современных и открытых ведомств, которое успешно справляется с широким кругом задач, а своими достижениями служба обязана коллективу профессионалов.

"Важно, что вы постоянно улучшаете качество налогового администрирования, переводите в цифровой формат сервисы и услуги, делаете их максимально удобными как для людей, так и для бизнеса, способствуете повышению правовой грамотности налогоплательщиков", - отметил он.