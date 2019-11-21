Медведев поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы (ФНС) с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие налоговой системы страны, а также укрепление ее экономической безопасности.
День работника налоговых органов Российской Федерации отмечается 21 ноября.
"С момента своего основания ваша служба вносит огромный вклад в развитие налоговой системы страны, укрепление ее экономической безопасности. От вашей четкой и слаженной работы зависит устойчивое наполнение бюджетов всех уровней, рост деловой и инвестиционной активности", - сказал Медведев.
По словам премьера, ФНС России – одно из самых современных и открытых ведомств, которое успешно справляется с широким кругом задач, а своими достижениями служба обязана коллективу профессионалов.
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"Важно, что вы постоянно улучшаете качество налогового администрирования, переводите в цифровой формат сервисы и услуги, делаете их максимально удобными как для людей, так и для бизнеса, способствуете повышению правовой грамотности налогоплательщиков", - отметил он.
Особые слова благодарности Медведев выразил ветеранам ФНС. "Их преданность делу всегда будет примером для молодых специалистов", - заключил глава кабмина.