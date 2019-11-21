В Крыму назвали слова Зеленского о возвращенных кораблях анекдотом

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал анекдотом заявление украинской стороны о нехватки вооружения и оборудования на возращенных Россией трех кораблях-нарушителях границы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на трех возвращенных Россией кораблях не хватает части оборудования и вооружения, Киев обратится к Москве с просьбой вернуть "всё, что там есть". Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко отмечал, что правоохранители проведут следственные действия для оценки состояния кораблей.
"Это все напоминает анекдот. Украинская сторона придерживается известного принципа: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Они пытаются перевести стрелки и отвести внимание от самого главного. Проверить их слова невозможно, поймать за руку тоже. Все это пустые слова", - сказал РИА Новости Иоффе.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. На нынешней неделе Россия вернула Украине все три корабля, в среду они прибыли в военную гавань Очакова в Николаевской области.
Вчера, 08:43Сказано в эфире"Омерзительно". Военный эксперт о претензиях Киева по возвращенным кораблямНа Украине заявили, что на трех возвращенных Россией кораблях-нарушителях не хватает части оборудования и вооружения. Киев еще раз доказал, что с ним нельзя иметь дело, считает военный эксперт Александр Жилин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.