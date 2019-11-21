Турникеты работают со сбоями на ряде станций МЦД

"В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях. Компания ЦППК работает над устранением проблемы, в ближайшие часы работа системы будет стабилизирована. Пока там, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно. Просим отнестись с пониманием, мы делаем все возможное для организации комфортных поездок", - говорится в сообщении.

Московские центральные диаметры — один из крупнейших градостроительных проектов столицы. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Московской области, улучшится транспортная доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки. Всего к 2025 году планируется создать пять линий, связывающие города Подмосковья беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.