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РИА Новости

Турникеты работают со сбоями на ряде станций МЦД

10:37 21.11.2019 (обновлено: 10:38 21.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовЭлектропоезд "Иволга" 2.0, который будет курсировать по маршруту Одинцово - Лобня МЦД (Московские центральные диаметры) - 1 "Белорусско-Савеловский", на Белорусском вокзале
Электропоезд Иволга 2.0, который будет курсировать по маршруту Одинцово - Лобня МЦД (Московские центральные диаметры) - 1 Белорусско-Савеловский, на Белорусском вокзале
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Электропоезд "Иволга" 2.0, который будет курсировать по маршруту Одинцово - Лобня МЦД (Московские центральные диаметры) - 1 "Белорусско-Савеловский", на Белорусском вокзале. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На некоторых станциях Московских центральных диаметров отмечаются сбои в работе турникетов из-за утренней пиковой нагрузки, пассажиров пускают бесплатно на станциях, где есть проблемы с оборудованием, в ближайшие часы систему исправят, сообщает пресс-служба ЦППК.
"В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях. Компания ЦППК работает над устранением проблемы, в ближайшие часы работа системы будет стабилизирована. Пока там, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно. Просим отнестись с пониманием, мы делаем все возможное для организации комфортных поездок", - говорится в сообщении.
Московские центральные диаметры — один из крупнейших градостроительных проектов столицы. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Московской области, улучшится транспортная доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки. Всего к 2025 году планируется создать пять линий, связывающие города Подмосковья беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.
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18 ноября, 09:28
"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
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Московские центральные диаметры (МЦД)Московское центральное кольцо (МЦК)Центральная пригородная пассажирская компанияМоскваМосковская областьОбщество
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