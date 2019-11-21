Эксперт рассказал о заинтересованности СНГ и БРИКС в аналоге "Википедии"

"Пока нужно создать и смотреть, насколько будут заинтересованы наши коллеги, а это в основном из стран БРИКС, многие из которых не имеют собственных энциклопедий. Сейчас Китай сделал свою, но Индия, Бразилия и Южная Африка не имеют своих энциклопедий. И, конечно, наши коллеги из стран СНГ заинтересованы, потому что они создают национальные энциклопедии об их стране, они заинтересованы в универсальном, где есть знания обо всем мире", - сказал Кравец журналистам.