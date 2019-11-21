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РИА Новости

Эксперт рассказал о заинтересованности СНГ и БРИКС в аналоге "Википедии"

10:36 21.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтветственный редактор издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец
Ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ответственный редактор издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец. Архивное фото
УФА, 21 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС и СНГ, не имеющие собственных энциклопедий, заинтересованы в портале Большой Российской энциклопедии, которая будет давать универсальные знания, заявил журналистам ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" Сергей Кравец в Уфе, где проходит презентация портала.
"Пока нужно создать и смотреть, насколько будут заинтересованы наши коллеги, а это в основном из стран БРИКС, многие из которых не имеют собственных энциклопедий. Сейчас Китай сделал свою, но Индия, Бразилия и Южная Африка не имеют своих энциклопедий. И, конечно, наши коллеги из стран СНГ заинтересованы, потому что они создают национальные энциклопедии об их стране, они заинтересованы в универсальном, где есть знания обо всем мире", - сказал Кравец журналистам.
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Как рассказал редактор, информация на портале Большой Российской энциклопедии, возможно, будет переведена на английский язык, но это уже следующий этап работы.
Он отметил, что национальные регионы России при желании могут переводить свои секторы портала на родные языки. "В Башкирии есть порталы на башкирском языке. Возможность создания на федеральном портале сегментов на национальных языках это хороший вопрос, технически это не представляет трудности", - пояснил Кравец. По словам учёного, "предстоит много тяжёлой работы авторов и редакции при создании портала, чтоб пользователю было легко".
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В Уфе 21 ноября собрались энциклопедисты из регионов страны на профессиональную конференцию "Современная региональная энциклопедистика", где авторы Большой Российской энциклопедии представляют портал.
Президент Владимир Путин на заседании совета по русскому языку 5 ноября выразил уверенность, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации. Кравец отмечал, что российская электронная энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с самой "Википедией", реализация проекта, по словам редактора, рассчитана на 33 месяца, итоговая версия ресурса должна быть представлена весной 2022 года, бюджет портала составит порядка 2 миллиардов рублей.
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Сергей КравецБРИКСWikipediaСНГВладимир ПутинУфаОбщество
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