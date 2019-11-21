Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T17:02+0300
https://ria.ru/20191121/1561266995.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155630/70/1556307058_0:177:3160:1955_1036x0_80_0_0_a3819cf17f938d999c2fd90a12fc13ee.jpg
РИА Новости

В ГД оценили заявление США о санкциях для задержки "Северного потока — 2"

10:32 21.11.2019 (обновлено: 17:02 21.11.2019)
90092
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2" . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT выразил мнение, что интерес стран Европы в реализации проекта "Северный поток — 2" позволит преодолеть политические препятствия со стороны США.

"Речь идет о том, чтобы обеспечить энергоснабжение Европы, Россия предложила условия, которые весьма интересны европейским партнерам, и никаких оснований — ни формальных, ни практических, — чтобы тормозить заключенные соглашения, нет".

Дмитрий Новиков
По его словам, Вашингтон, выступая против газопровода, преследует собственные экономические цели, которые идут вразрез с европейскими.
Депутат отметил, что Москва может гарантировать стабильные энергопоставки.
Министр энергетики России Александр Новак
20 ноября, 14:02
Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году
Ранее американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз предупредил, что санкции США могут более чем на год задержать введение в эксплуатацию "Северного потока — 2".
При этом он добавил, что газопровод может принести миллиарды долларов для "подпитки российской агрессии" и нанести ущерб странам Европы.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость — 9,5 миллиарда евро.
Депутат бундестага Александер Ной
18 ноября, 11:53
Немецкий политик призвал ЕС ввести санкции против США из-за Nord Stream — 2
В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
Против строительства "Северного потока — 2" выступают Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свое сжиженное природное топливо и несколько других государств, в частности Польша, Литва и Латвия.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
1424232911
Обсудить 12
Дмитрий НовиковТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Госдума РФЕвропаРоссияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
В свое время за подобное Япония Америке Пёрл-Харбор устроила, однако. Как я и говорил, наши депутаты,сенаторы и МИД дружно начали выражать сожаление... Ну-ну. Путин - гений терпеливости, я бы давно жахнул. Потому, наверное, я на диване, а он в Кремле.
21 ноября, 11:02
Von Stirliz
40211007
А я вот на диване уже жахнул пару стопок хорошей водки и стал самым просвещенным диванным политиком. Когда же меня пригласят на передачу..
21 ноября, 11:12
Алексей Петров
5241012
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем, фигуристом Петром Чернышевым
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Строительство газопровода Северный поток-2
Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Министр энергетики России Александр Новак
Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году
Очередь в наркологический диспансер в Воронеже
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния