В ГД оценили заявление США о санкциях для задержки "Северного потока — 2"

"Речь идет о том, чтобы обеспечить энергоснабжение Европы, Россия предложила условия, которые весьма интересны европейским партнерам, и никаких оснований — ни формальных, ни практических, — чтобы тормозить заключенные соглашения, нет". Дмитрий Новиков

По его словам, Вашингтон, выступая против газопровода, преследует собственные экономические цели, которые идут вразрез с европейскими.

Депутат отметил, что Москва может гарантировать стабильные энергопоставки.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз предупредил, что санкции США могут более чем на год задержать введение в эксплуатацию "Северного потока — 2".

При этом он добавил, что газопровод может принести миллиарды долларов для "подпитки российской агрессии" и нанести ущерб странам Европы.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость — 9,5 миллиарда евро.

В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.