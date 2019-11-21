В ГД оценили заявление США о санкциях для задержки "Северного потока — 2"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT выразил мнение, что интерес стран Европы в реализации проекта "Северный поток — 2" позволит преодолеть политические препятствия со стороны США.
"Речь идет о том, чтобы обеспечить энергоснабжение Европы, Россия предложила условия, которые весьма интересны европейским партнерам, и никаких оснований — ни формальных, ни практических, — чтобы тормозить заключенные соглашения, нет".
По его словам, Вашингтон, выступая против газопровода, преследует собственные экономические цели, которые идут вразрез с европейскими.
Депутат отметил, что Москва может гарантировать стабильные энергопоставки.
Ранее американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз предупредил, что санкции США могут более чем на год задержать введение в эксплуатацию "Северного потока — 2".
При этом он добавил, что газопровод может принести миллиарды долларов для "подпитки российской агрессии" и нанести ущерб странам Европы.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость — 9,5 миллиарда евро.
В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
Против строительства "Северного потока — 2" выступают Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свое сжиженное природное топливо и несколько других государств, в частности Польша, Литва и Латвия.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"