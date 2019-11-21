ВСУ два дня подряд нарушают перемирие у Петровского, заявили в ДНР

"Командование оккупационных сил продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня вблизи участка разведения сторон "Богдановка – Петровское". Боевики из 128 бригады (вооруженных сил Украины - ред.) второй день подряд открывают огонь из стрелкового вооружения вблизи участка разведения. Данные факты также подтверждаются миссией ОБСЕ",- сказал представитель ведомства.