ВСУ два дня подряд нарушают перемирие у Петровского, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два дня подряд нарушают режим прекращения огня на участке разведения сил и средств у населенного пункта Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
"Командование оккупационных сил продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня вблизи участка разведения сторон "Богдановка – Петровское". Боевики из 128 бригады (вооруженных сил Украины - ред.) второй день подряд открывают огонь из стрелкового вооружения вблизи участка разведения. Данные факты также подтверждаются миссией ОБСЕ",- сказал представитель ведомства.