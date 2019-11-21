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РИА Новости

ВСУ два дня подряд нарушают перемирие у Петровского, заявили в ДНР

10:30 21.11.2019
2022
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское, Донбасс
Петровское, Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское, Донбасс. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два дня подряд нарушают режим прекращения огня на участке разведения сил и средств у населенного пункта Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
"Командование оккупационных сил продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня вблизи участка разведения сторон "Богдановка – Петровское". Боевики из 128 бригады (вооруженных сил Украины - ред.) второй день подряд открывают огонь из стрелкового вооружения вблизи участка разведения. Данные факты также подтверждаются миссией ОБСЕ",- сказал представитель ведомства.
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