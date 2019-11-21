Операторы связи раскритиковали законопроект об интернет-трансляции ТВ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Принятие законопроекта о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов, поставит крест на конкуренции между операторами связи, услуг и сервисов. К такому выводу пришли участники круглого стола "Перспективы развития телевизионных и операторских сервисов в контексте регулирования вещания телеканалов первого и второго мультиплексов в ОТТ", который прошел в МИА "Россия Сегодня".

"Сегодня распространение телеканалов основано на взаимовыгодном сотрудничестве двух сторон: операторов связи, деятельность которых регулируется законодательством о связи, и телеканалов, которые регулируются ФЗ "О СМИ". Законопроект в текущем виде создает между операторами и телеканалами искусственный барьер в виде уполномоченной организации, которая не регулируется ни одним нормативно-правовым актом, что создаёт недопустимый прецедент, как в регуляторной, так и в бизнес практиках", - заявил заместитель генерального директора по контентной политике мультиплатформенного оператора цифровой среды Триколор Николай Орлов.

По его словам, инструментарий уполномоченной организации безграничен, это позволит ей влиять на других участников рынка, в том числе устанавливать любые тарифы для операторов и вещателей, что скажется на ценах для конечных пользователей.

"Один из инструментов для лоббирования своих бизнес-интересов - программное обеспечение уполномоченной организации, обязательное для использования всеми операторами в своих приложениях и на своих приемных устройствах. Его техническая реализация заключается в том, что операторы, фактически, передают всю свою абонентскую базу сторонней коммерческой организации", - заявил Орлов.

В свою очередь вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин сообщил, что операторы связи должны будут передать уполномоченной организации всю свою клиентскую базу, установить ПО уполномоченной организации во всех своих приложениях, в своих абонентских приставках.

"В результате организации этого договора получится удивительная история: вроде хотят защитить права вещателей, а в результате получается, что у операторов связи фактически забирают абонентов", - сказал Силин.

Новые правила регулирования потребуют дополнительных затрат на организацию магистральных каналов передачи данных. По оценке компании МТС, только на эти цели потребуется дополнительно не менее 150 рублей в год в расчете на каждого пользователя.

"Это - те затраты, которые объективно возникнут у операторов связи дополнительно на доставку контента из этой единой точки, которая будет расположена, как мы предполагаем, в центральной части РФ, до того места, где абонент физически будет потреблять этот контент. Только эти затраты повлекут за собой дополнительные расходы. Что касается других затрат – адаптация ПО, необходимость встраивания медиаплеера, мы не можем пока точно ответить во сколько это выльется для операторов связи, потому что слишком мало информации о том, что это будут за технологии, как это будет работать. Но те вложения, которые были сделаны операторами в свои сервисы, станут неоправданными в результате таких законодательных изменений", - сказал директор департамента управления регуляторными рисками МТС Андрей Рего.

С критикой проекта закона выступил и интернет-обмудсмен Дмитрий Мариничев.

"Вопрос централизации, конечно, хорош. Но вопрос, когда целая отрасль – крупные, мелкие операторы начинают говорить: "Что вы делаете, это же убьет нас, это разрушит отношения с нашим клиентом, это не даст людям возможность смотреть центральное телевидение" - в этом вся суть законопроекта. Мы уже напринимали законов, которые так или иначе регулируют интернет, все и вся. Это очередной закон, который нелеп, бессмысленный и убивает возможность людям работать, а гражданам наслаждаться бесплатным центральным телевидением", - заявил Мариничев.