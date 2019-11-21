Полиция подтвердила задержание экс-главы "Водоканала" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Экс-руководитель ГУП Экс-руководитель ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" задержан в качестве подозреваемого по делу о причинении ущерба учреждению при завышении стоимости поставляемой электроэнергии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее источник рассказал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова после обысков по уголовному делу о завышении тарифов на электроэнергию для учреждения, ущерб оценивается в 1 миллиард рублей.

Полиция отмечает, что уголовное дело было возбуждено по статье 165 УК РФ ("Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием").

"20 ноября проведены следственно-оперативные мероприятия в рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 165 УК РФ по факту причинения ущерба ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" путем завышения стоимости поставляемой электроэнергии. В качестве подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ задержан экс-руководитель ГУП "Водоканал Санкт-Петербург", руководитель одной из коммерческих организаций отпущена под подписку о невыезде", - говорится в сообщении.