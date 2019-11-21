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РИА Новости

Полиция подтвердила задержание экс-главы "Водоканала" в Петербурге

10:26 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Экс-руководитель ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" задержан в качестве подозреваемого по делу о причинении ущерба учреждению при завышении стоимости поставляемой электроэнергии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова после обысков по уголовному делу о завышении тарифов на электроэнергию для учреждения, ущерб оценивается в 1 миллиард рублей.
Полиция отмечает, что уголовное дело было возбуждено по статье 165 УК РФ ("Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием").
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"20 ноября проведены следственно-оперативные мероприятия в рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 165 УК РФ по факту причинения ущерба ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" путем завышения стоимости поставляемой электроэнергии. В качестве подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ задержан экс-руководитель ГУП "Водоканал Санкт-Петербург", руководитель одной из коммерческих организаций отпущена под подписку о невыезде", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ущерб от противоправных действий превышает 1,5 миллиона рублей.
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