В Госдуме прокомментировали претензии Киева по возвращенным кораблям

"Но самое удивительное, что украинский командующий попытался сделать воспевание собственному кораблестроению, мол, какое у нас все высококачественное, что русские воруют и с завистью несут себе на корабли - с задержанных в Керченском проливе кораблей действительно сняли вооружение и показали это на весь мир, все остальное там не стоило нашего внимания. Так что какие бы пиар-шаги не устраивал сам себе адмирал Воронченко, как бы ни подхватывал его президент Зеленский - рождённый ползать летать не может, и розетка от артиллерийского катера вряд ли пригодится кораблю, на котором установлены ультрасовременные "калибры", - заключил он.