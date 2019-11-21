В Госдуме прокомментировали претензии Киева по возвращенным кораблям

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева о том, что Россия якобы сняла с украинских кораблей оборудование, включая плафоны, удивлён, что эти "жалкие дилетантские заявления" подхватил президент Украины Владимир Зеленский.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили" и что с них снято оборудование, даже плафоны и розетки. После этого Зеленский заявил, что Киев обратится к Москве с просьбой вернуть "всё, что там есть".
"Президент Украины, видимо, по незнанию включился в грязную игру по очернению России при возвращении украинских кораблей. То, что эти жалкие обвинения сделал дилетант - не вызывает сомнений, но неужели у Зеленского не нашлось хоть одного советника, который бы хоть чуть-чуть разбирался в вопросах флота?", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Эту ахинею, касающуюся якобы украденного электрооборудования, освещения, сантехники мог озвучить человек, далёкий от флота, как Земля от Луны. Видимо, он не знает, что на каждый корабль идёт с завода "фирменное" оборудование, и невозможно плафон от украинского артиллерийского катера куда-то приспособить на ракетный фрегат типа "Адмирал Эссен" - там другие стандарты и размеры. К тому же в своем оборудовании мы уверены", - отметил он.
Вчера, 08:43Сказано в эфире"Омерзительно". Военный эксперт о претензиях Киева по возвращенным кораблямНа Украине заявили, что на трех возвращенных Россией кораблях-нарушителях не хватает части оборудования и вооружения. Киев еще раз доказал, что с ним нельзя иметь дело, считает военный эксперт Александр Жилин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
По словам депутата, оно поставляется на флот четко в назначенные сроки.
"Но самое удивительное, что украинский командующий попытался сделать воспевание собственному кораблестроению, мол, какое у нас все высококачественное, что русские воруют и с завистью несут себе на корабли - с задержанных в Керченском проливе кораблей действительно сняли вооружение и показали это на весь мир, все остальное там не стоило нашего внимания. Так что какие бы пиар-шаги не устраивал сам себе адмирал Воронченко, как бы ни подхватывал его президент Зеленский - рождённый ползать летать не может, и розетка от артиллерийского катера вряд ли пригодится кораблю, на котором установлены ультрасовременные "калибры", - заключил он.