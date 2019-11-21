Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T11:18+0300
https://ria.ru/20191121/1561262171.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151988/61/1519886192_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ce12ddcb65875a65b7f5acfca66fcde7.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали претензии Киева по возвращенным кораблям

10:11 21.11.2019 (обновлено: 11:18 21.11.2019)
973
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева о том, что Россия якобы сняла с украинских кораблей оборудование, включая плафоны, удивлён, что эти "жалкие дилетантские заявления" подхватил президент Украины Владимир Зеленский.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили" и что с них снято оборудование, даже плафоны и розетки. После этого Зеленский заявил, что Киев обратится к Москве с просьбой вернуть "всё, что там есть".
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 08:48
Скабеева высмеяла обещание Зеленского вернуть технику на украинские корабли
"Президент Украины, видимо, по незнанию включился в грязную игру по очернению России при возвращении украинских кораблей. То, что эти жалкие обвинения сделал дилетант - не вызывает сомнений, но неужели у Зеленского не нашлось хоть одного советника, который бы хоть чуть-чуть разбирался в вопросах флота?", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Эту ахинею, касающуюся якобы украденного электрооборудования, освещения, сантехники мог озвучить человек, далёкий от флота, как Земля от Луны. Видимо, он не знает, что на каждый корабль идёт с завода "фирменное" оборудование, и невозможно плафон от украинского артиллерийского катера куда-то приспособить на ракетный фрегат типа "Адмирал Эссен" - там другие стандарты и размеры. К тому же в своем оборудовании мы уверены", - отметил он.
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Вчера, 08:43Сказано в эфире
"Омерзительно". Военный эксперт о претензиях Киева по возвращенным кораблямНа Украине заявили, что на трех возвращенных Россией кораблях-нарушителях не хватает части оборудования и вооружения. Киев еще раз доказал, что с ним нельзя иметь дело, считает военный эксперт Александр Жилин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
По словам депутата, оно поставляется на флот четко в назначенные сроки.

"Но самое удивительное, что украинский командующий попытался сделать воспевание собственному кораблестроению, мол, какое у нас все высококачественное, что русские воруют и с завистью несут себе на корабли - с задержанных в Керченском проливе кораблей действительно сняли вооружение и показали это на весь мир, все остальное там не стоило нашего внимания. Так что какие бы пиар-шаги не устраивал сам себе адмирал Воронченко, как бы ни подхватывал его президент Зеленский - рождённый ползать летать не может, и розетка от артиллерийского катера вряд ли пригодится кораблю, на котором установлены ультрасовременные "калибры", - заключил он.

4320020
Обсудить 1
Игорь ВоронченкоРуслан БальбекВоенно-морские силы УкраиныГосдума РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
В Крыму назвали слова Зеленского о возвращенных кораблях анекдотом
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В ГД оценили заявление США о санкциях для задержки "Северного потока — 2"
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла обещание Зеленского вернуть технику на украинские корабли
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Российский сенатор Андрей Климов
В СФ ответили на обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы
Посол России в Италии Сергей Разов
Посол в Италии рассказал о новом характере антироссийских санкций
Паспорт гражданина Украины
Организатор "Русских маршей" Белецкий получил гражданство Украины
Курдский охранник в лагере для иностранных боевиков и их семей в Сирии
В СФ прокомментировали возможное возвращение примкнувших к боевикам россиян
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что нужны реальные результаты расследования Евромайдана
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали обвинения Киева по поводу задержанных кораблей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: до сих пор не предоставлены данные украинских радаров по MH17
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния