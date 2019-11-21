Россияне с раннего утра занимают очереди за справками для водителей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жители нескольких российских городов с раннего утра занимают очереди, чтобы пройти медосмотр на получение водительских прав по старым правилам. Об этом сообщают местные СМИ.
Корреспондент ИА "Чита.Ру" сообщил, что жители города стоят по несколько часов на морозе перед наркологическим диспансером. Издание приводит в пример слова мужчины, который пришел за справкой к восьми утра и оказался у входа в здание только в 10.30.
Забайкальский краевой наркологический диспансер направил всех врачей на медосмотр автомобилистов из-за очереди, которая появилась после новостей о возможном подорожании справок. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.
Жители Екатеринбурга, по сообщениям читателей издания "E.1", выстраивались в очереди с шести утра.
В минздраве Оренбургской области подтвердили РИА Новости сообщения об очередях за справками.
"Да, действительно, есть очереди в Оренбурге, как и по всей стране, но сейчас трудно сказать, насколько эта услуга подорожает", — рассказали в областном минздраве.
Издание "Ngs.24" пишет, что подобное также наблюдается в Красноярске. Мужчина в очереди в диспансер рассказал, что люди записываются в специальную тетрадку, в которой уже находятся фамилии более 300 человек.
12 ноября, 17:01Эксперты предложили разработать новые правила дорожного движения
Очереди за медицинскими справками выстроилась и в Хабаровске.
"Начали прием с 10 утра, а не с 8, как положено – принимали тех, кто не успел пройти всех специалистов со вчерашнего дня", — рассказал ИА "Хабаровский край" Сергей. – Очень надеюсь, что успею пройти сегодня, пришел к 7 утра, стою, жду своей очереди".
Очередь в наркодиспансер в Ярославле из-за предстоящего повышения стоимости справки для водителей выросла в 15 раз, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения.
"Вчера наркологическая больница приняла 1,5 тысячи человек вместо 100, как обычно. Вчера и сегодня врачи принимают до последнего посетителя. Например, вчера прием длился до девяти часов вечера", — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что в Ярославле открыли три дополнительных кабинета по другим адресам, где также можно оформить справку, но люди предпочитают стоять в очереди в главный корпус наркобольницы.
Ранее "Российская газета" сообщила об изменении правил медосвидетельствования водителей. Как отмечает издание, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали при условии обнаружения конкретных симптомов.
Изменение правил, по данным "Российской газеты", приведет к подорожанию цен на справки.