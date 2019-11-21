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РИА Новости

Россияне с раннего утра занимают очереди за справками для водителей

10:12 21.11.2019 (обновлено: 10:53 21.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОчередь за медицинскими справками для водителей в Забайкальский краевой наркологический диспансер
Очередь за медицинскими справками для водителей в Забайкальский краевой наркологический диспансер
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жители нескольких российских городов с раннего утра занимают очереди, чтобы пройти медосмотр на получение водительских прав по старым правилам. Об этом сообщают местные СМИ.
Корреспондент ИА "Чита.Ру" сообщил, что жители города стоят по несколько часов на морозе перед наркологическим диспансером. Издание приводит в пример слова мужчины, который пришел за справкой к восьми утра и оказался у входа в здание только в 10.30.
Забайкальский краевой наркологический диспансер направил всех врачей на медосмотр автомобилистов из-за очереди, которая появилась после новостей о возможном подорожании справок. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.
Жители Екатеринбурга, по сообщениям читателей издания "E.1", выстраивались в очереди с шести утра.
В минздраве Оренбургской области подтвердили РИА Новости сообщения об очередях за справками.
"Да, действительно, есть очереди в Оренбурге, как и по всей стране, но сейчас трудно сказать, насколько эта услуга подорожает", — рассказали в областном минздраве.
Издание "Ngs.24" пишет, что подобное также наблюдается в Красноярске. Мужчина в очереди в диспансер рассказал, что люди записываются в специальную тетрадку, в которой уже находятся фамилии более 300 человек.
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В очередях с самого утра стоят и жители Тюмени, сообщает издание местное издание "Вслух". В одном из медцентров люди ждут по 40-50 минут, чтобы подать документы для прохождения медосмотра.
Жители Рязани также выстраиваются в очереди к отделению одного из диспансеров. Об этом сообщило издание “7.Инфо".
Очереди за медицинскими справками выстроилась и в Хабаровске.

"Начали прием с 10 утра, а не с 8, как положено – принимали тех, кто не успел пройти всех специалистов со вчерашнего дня", — рассказал ИА "Хабаровский край" Сергей. – Очень надеюсь, что успею пройти сегодня, пришел к 7 утра, стою, жду своей очереди".

Очередь в наркодиспансер в Ярославле из-за предстоящего повышения стоимости справки для водителей выросла в 15 раз, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения.

"Вчера наркологическая больница приняла 1,5 тысячи человек вместо 100, как обычно. Вчера и сегодня врачи принимают до последнего посетителя. Например, вчера прием длился до девяти часов вечера", — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что в Ярославле открыли три дополнительных кабинета по другим адресам, где также можно оформить справку, но люди предпочитают стоять в очереди в главный корпус наркобольницы.
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Ранее "Российская газета" сообщила об изменении правил медосвидетельствования водителей. Как отмечает издание, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали при условии обнаружения конкретных симптомов.
Изменение правил, по данным "Российской газеты", приведет к подорожанию цен на справки.
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20 ноября, 11:25Хорошие новости
Электронные медсправки водителей: что готовит новый проект Минздрава и МВД
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Министерство здравоохранения РФЗабайкальский крайводительские праваРоссийская газетаХабаровскТюменьЕкатеринбургРязаньРоссияОбщество
Популярные комментарии
Спасибо, Вова, зато твои кореша сытые!!!
21 ноября, 11:15
kkirillvahramov
4010306
Надо бы людям по всей стране в очередь с вилами становиться. Так, просто, как намек...
21 ноября, 11:16
Алексей Гранкин
1800101
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