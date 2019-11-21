Россияне с раннего утра занимают очереди за справками для водителей

"Начали прием с 10 утра, а не с 8, как положено – принимали тех, кто не успел пройти всех специалистов со вчерашнего дня", — рассказал ИА "Хабаровский край" Сергей. – Очень надеюсь, что успею пройти сегодня, пришел к 7 утра, стою, жду своей очереди".