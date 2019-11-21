В СФ прокомментировали возможное возвращение примкнувших к боевикам россиян

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РФ не может препятствовать возвращению на родину примкнувших к боевикам россиян, но нельзя допустить их бесконтрольное появление в стране, заявил замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу анонсировал начало депортации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в страны их происхождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что между Россией и Турцией существует канал связи по линии разных ведомств, обсуждается, в том числе, вопрос возвращения в РФ боевиков из Сирии.
"Бесконтрольное их появление в России мы должны всячески исключать, и этим у нас занимаются соответствующие стороны. К тому же, если речь идет о гражданах России, то по Конституции РФ любой гражданин России имеет право беспрепятственно вернуться в свою страну. То есть мы не можем не пустить его", - сказал Климов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что депортация примкнувших к боевикам россиян должна быть организованной. После прибытия в РФ суд должен будет принять решение об их виновности и о соразмерном наказании, подчеркнул Климов. При этом он обратил внимание на то, что в России, в отличие от ряда других государств, боевики смогут сохранить себе жизнь в силу отсутствия смертной казни.
* Террористическая организация, запрещенная в России