В СФ прокомментировали возможное возвращение примкнувших к боевикам россиян

"Бесконтрольное их появление в России мы должны всячески исключать, и этим у нас занимаются соответствующие стороны. К тому же, если речь идет о гражданах России, то по Конституции РФ любой гражданин России имеет право беспрепятственно вернуться в свою страну. То есть мы не можем не пустить его", - сказал Климов в интервью РИА Новости.