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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-21T11:13+0300
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РИА Новости

В СФ прокомментировали возможное возвращение примкнувших к боевикам россиян

10:08 21.11.2019 (обновлено: 11:13 21.11.2019)
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© AFP 2019 / Delil SouleimanКурдский охранник в лагере для иностранных боевиков и их семей в Сирии
Курдский охранник в лагере для иностранных боевиков и их семей в Сирии
© AFP 2019 / Delil Souleiman
Курдский охранник в лагере для иностранных боевиков и их семей в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РФ не может препятствовать возвращению на родину примкнувших к боевикам россиян, но нельзя допустить их бесконтрольное появление в стране, заявил замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу анонсировал начало депортации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в страны их происхождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что между Россией и Турцией существует канал связи по линии разных ведомств, обсуждается, в том числе, вопрос возвращения в РФ боевиков из Сирии.
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"Бесконтрольное их появление в России мы должны всячески исключать, и этим у нас занимаются соответствующие стороны. К тому же, если речь идет о гражданах России, то по Конституции РФ любой гражданин России имеет право беспрепятственно вернуться в свою страну. То есть мы не можем не пустить его", - сказал Климов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что депортация примкнувших к боевикам россиян должна быть организованной. После прибытия в РФ суд должен будет принять решение об их виновности и о соразмерном наказании, подчеркнул Климов. При этом он обратил внимание на то, что в России, в отличие от ряда других государств, боевики смогут сохранить себе жизнь в силу отсутствия смертной казни.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте полный текст интервью Андрея Климова >>
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