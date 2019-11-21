Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление гражданского мира

МОСКВА/БИШКЕК, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей российско-киргизской конференции "Православие и Ислам – религии мира", отметив, что объединение усилий религиозных организаций способствует укреплению гражданского мира и согласия в исламских и христианских странах.

"Объединение усилий религиозных организаций, их конструктивное взаимодействие с государственными и общественными структурами представляются непременными условиями укрепления гражданского мира и согласия в наших странах, где на протяжении столетий проживают последователи различных вероисповеданий", - говорится в сообщении.

По словам президента, ислам и христианство, как и другие мировые религии, основаны на милосердии и любви к ближнему, на справедливости и уважении к человеческой личности.

"Очень важно сохранить наш позитивный исторический опыт, сберечь и передать потомкам уникальное достояние – добрые традиции дружбы, взаимного уважения и понимания между людьми, исповедующими разные религии", - заключил президент.

Он пожелал участникам конференции "плодотворных дискуссий" и выразил надежду, что в ходе мероприятия будут обсуждены пути развития межконфессионального и межнационального диалога, возможности повышения роли религиозных организаций в защите и продвижении духовных, нравственных, семейных ценностей в воспитании подрастающего поколения.

Текст приветственного письма зачитал в четверг посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко.

Бишкеке в четверг проходит международная конференция "Православие и Ислам — религии мира". Это мероприятие было организовано на основании договоренностей между соответствующими государственными и религиозными организациями Киргизии и России. Конференция объединяет религиозных лидеров России и всех центральноазиатских стран и проводится в целях создания общей платформы для сотрудничества.