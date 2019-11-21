Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T15:04+0300
https://ria.ru/20191121/1561250257.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156135/63/1561356366_0:144:2737:1684_1036x0_80_0_0_1315ce2627ced13699d9d250be11b8dd.jpg
РИА Новости

В Уфе представили проект российского аналога "Википедии"

10:00 21.11.2019 (обновлено: 15:04 21.11.2019)
4845
© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкГлавный редактор новой электронной энциклопедии Сергей Кравец на презентации проекта российского аналога "Википедии" в Уфе. 21 ноября 2019
Главный редактор новой электронной энциклопедии Сергей Кравец на презентации проекта российского аналога Википедии в Уфе. 21 ноября 2019
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Главный редактор новой электронной энциклопедии Сергей Кравец на презентации проекта российского аналога "Википедии" в Уфе. 21 ноября 2019
УФА, 21 ноя — РИА Новости. Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в Уфе проект научно-образовательного портала, который призван стать аналогом "Википедии".
По словам ответственного редактора издательства Сергея Кравца, 21 процент пространства на портале займет информация об истории и археологии, девять процентов — науки о человеке и обществе, восемь — науки о Земле.

"Здесь будут отделы по литературе и лингвистике, культуре и спорту, по химическим, физико-математическим наукам, музыке, биологии и многие другие отделы", — рассказал он.

© РИА Новости / Вадим БрайдовДиаграмма "Распределение контента по областям знания" на презентации проекта российского аналога "Википедии" в Уфе
 Диаграмма распределение контента по областям знания на презентации проекта российского аналога Википедии в Уфе
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Диаграмма "Распределение контента по областям знания" на презентации проекта российского аналога "Википедии" в Уфе
Ежегодно в Большой российской энциклопедии будут обновляться 20 тысяч статей, добавил Кравец.
Он также рассказал, что проект планируется подготовить за 33 месяца — итоговая версия должна быть представлена весной 2022 года. Предполагается, что создание портала обойдется примерно в два миллиарда рублей.
Заменить "Википедию" Большой российской энциклопедией предложил президент Владимир Путин. На заседании Совета по русскому языку он выразил уверенность, что электронная версия БРЭ, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации, представленной в "хорошей, современной форме".
Ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец
20 ноября, 11:23
К разработке аналога "Википедии" привлекут специалистов из регионов
150800130
Обсудить 24
WikipediaВладимир ПутинУфаОбщество
Популярные комментарии
Владимир Владимирович всегда радеет за русь-матушку! Запретим Википедию, у нас есть Российская энциклопедия!!!
21 ноября, 14:54
фф фф
31171004
Это будет идеологически выдержанное и правильное, отцензурированное, но никому не нужное издание за бюджетные деньги.
21 ноября, 10:11
ЛКЛысый Кучерявый
19001030
Рекомендуем
Капельница.
В Крыму на уроке умер школьник
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью
Кадр из фильма Т-34
Фильм "Т-34" побил двадцатилетний рекорд проката российских картин в Японии
Фотография синего омлета поданного в школе №15 города Омска
Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой
Трансляция заседания Госдумы РФ
Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали скандал с "российским шпионом" в Сербии
Археологические раскопки
На Кубани нашли редкие золотые монеты эпохи Средневековья
Пациент в больнице
Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
Главная страница сайта Википедия
Бюджет портала российской "Википедии" составит два миллиарда рублей
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы
Поселок Кадыкчан
"Декорации к фильму ужасов": бывшие жители городов-призраков о своей родине
Предстартовый вывоз ракеты Союз-2.1а на стартовую площадку космодрома Восточный
Ущерб по новым делам о хищениях на Восточном составил 240 миллионов рублей
Актриса Кристина Асмус
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния