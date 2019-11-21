В Уфе представили проект российского аналога "Википедии"

Главный редактор новой электронной энциклопедии Сергей Кравец на презентации проекта российского аналога "Википедии" в Уфе. 21 ноября 2019

Главный редактор новой электронной энциклопедии Сергей Кравец на презентации проекта российского аналога "Википедии" в Уфе. 21 ноября 2019

УФА, 21 ноя — РИА Новости. Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в Уфе проект научно-образовательного портала, который призван стать аналогом "Википедии"

По словам ответственного редактора издательства Сергея Кравца, 21 процент пространства на портале займет информация об истории и археологии, девять процентов — науки о человеке и обществе, восемь — науки о Земле.

"Здесь будут отделы по литературе и лингвистике, культуре и спорту, по химическим, физико-математическим наукам, музыке, биологии и многие другие отделы", — рассказал он.

© РИА Новости / Вадим Брайдов Диаграмма "Распределение контента по областям знания" на презентации проекта российского аналога "Википедии" в Уфе © РИА Новости / Вадим Брайдов Диаграмма "Распределение контента по областям знания" на презентации проекта российского аналога "Википедии" в Уфе

Ежегодно в Большой российской энциклопедии будут обновляться 20 тысяч статей, добавил Кравец.

Он также рассказал, что проект планируется подготовить за 33 месяца — итоговая версия должна быть представлена весной 2022 года. Предполагается, что создание портала обойдется примерно в два миллиарда рублей.