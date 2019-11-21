В Уфе представили проект российского аналога "Википедии"

УФА, 21 ноя — РИА Новости. Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в Уфе проект научно-образовательного портала, который призван стать аналогом "Википедии".
По словам ответственного редактора издательства Сергея Кравца, 21 процент пространства на портале займет информация об истории и археологии, девять процентов — науки о человеке и обществе, восемь — науки о Земле.
"Здесь будут отделы по литературе и лингвистике, культуре и спорту, по химическим, физико-математическим наукам, музыке, биологии и многие другие отделы", — рассказал он.
© РИА Новости / Вадим БрайдовДиаграмма "Распределение контента по областям знания" на презентации проекта российского аналога "Википедии" в Уфе
Диаграмма "Распределение контента по областям знания" на презентации проекта российского аналога "Википедии" в Уфе
Ежегодно в Большой российской энциклопедии будут обновляться 20 тысяч статей, добавил Кравец.
Он также рассказал, что проект планируется подготовить за 33 месяца — итоговая версия должна быть представлена весной 2022 года. Предполагается, что создание портала обойдется примерно в два миллиарда рублей.
Заменить "Википедию" Большой российской энциклопедией предложил президент Владимир Путин. На заседании Совета по русскому языку он выразил уверенность, что электронная версия БРЭ, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации, представленной в "хорошей, современной форме".