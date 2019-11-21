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РИА Новости

Стройка на "Восточном" жестко контролируется, заявили в дирекции космодрома

09:54 21.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство космодрома "Восточный" в Благовещенске
Строительство космодрома Восточный в Благовещенске
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Строительство космодрома "Восточный" в Благовещенске. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дирекция космодрома Восточный жестко контролирует строительство стартовой инфраструктуры для ракеты "Ангара", а любые факты нарушений тут же передаются правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный".
"Дирекция жестко контролирует ситуацию, и любые нарушения сразу попадают в поле зрения правоохранителей", - сказали в дирекции.
Там отметили, что действия следственных органов не комментируют, добавив, что бюджет на строительство второй очереди космодрома Восточный находится в ведении Федерального казначейства, а выполненные работы и услуги принимаются и оплачиваются по факту.
В четверг СК РФ сообщил, что по фактам хищения 240 миллионов рублей при строительстве Восточного возбуждены два дела по эпизодам с ноября 2018 по май 2019 года. При этом "Коммерсант" писал, что расследование ведется в отношении строительства стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". В ПСО "Казань", которое является основным исполнителем работ, заявили, что дела касаются возведения первой очереди -  инфраструктуры для пусков ракеты "Союз".
Строительство новой очереди космодрома Восточный
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Ангара (ракета)СоюзСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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