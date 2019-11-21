Стройка на "Восточном" жестко контролируется, заявили в дирекции космодрома

Там отметили, что действия следственных органов не комментируют, добавив, что бюджет на строительство второй очереди космодрома Восточный находится в ведении Федерального казначейства, а выполненные работы и услуги принимаются и оплачиваются по факту.

В четверг СК РФ сообщил, что по фактам хищения 240 миллионов рублей при строительстве Восточного возбуждены два дела по эпизодам с ноября 2018 по май 2019 года. При этом "Коммерсант" писал, что расследование ведется в отношении строительства стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". В ПСО "Казань", которое является основным исполнителем работ, заявили, что дела касаются возведения первой очереди - инфраструктуры для пусков ракеты "Союз".