Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T09:52+0300
https://ria.ru/20191121/1561241231.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155839/92/1558399285_0:70:3072:1798_1036x0_80_0_0_56bdf91657a0b1f224843de0eb3b4410.jpg
РИА Новости

Новые факты хищений на Восточном не касаются комплекса для "Ангары"

09:52 21.11.2019
7815
© РИА Новости / Сергей ГунеевТехнический комплекс космодрома "Восточный"
Технический комплекс космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Технический комплекс космодрома "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новые уголовные дела по фактам хищений на Восточном относятся к этапу строительства первой очереди космодрома - инфраструктуры для пусков ракеты "Союз", а не "Ангары", заявило производственно-строительное объединение "Казань".
В четверг СК РФ сообщил, что по факту мошенничества при строительстве Восточного возбуждены два дела по эпизодам с ноября 2018 г по май 2019 г, сумма ущерба составила 240 миллионов рублей. При этом "Коммерсант" писал, что расследование ведется в отношении строительства стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара".
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
15 ноября, 03:00
Россия в 2020 году планирует нарастить пуски ракет "Союз"
"Производится проверка в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме при строительстве первой очереди, возбужденных Следственным комитетом", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, было похищено 11 миллиардов рублей.
В июне начали строительство второй очереди Восточного - под "Ангару". В Роскосмосе заявляли, что оно идет "совершенно на иных принципах", когда деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, и до сих пор тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно, не было.
Строительство новой очереди космодрома Восточный
12 ноября, 09:13
За строительством космодрома Восточный введен жесткий контроль
1025201653
Обсудить 25
Восточный (космодром)Ангара (ракета)Следственный комитет РФРоскосмосДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А я давно говорил, что наш вороватый космос давно пора прикрыть, а на эти деньги и на средства запланированные на полет на Марс лучше построить большую защитную стену с севера от Москвы, чтобы смягчить москвичам постоянно идущие с севера холода (в Сочи-то хорошо, там горы защищают, а у москвичей никакой защиты, мерзнут).
21 ноября, 10:24
Aмон Ра
37111305
Браво!! Но однобоко . Москву давно пора обнести стеной со всех сторон. А всех, кто оттуда попробует выбраться, считать иностранными агентами.
21 ноября, 10:54
Юрий Б
4230102
Рекомендуем
Так выглядит гамма-всплеск в представлении художника
Астрофизики зафиксировали самый мощный гамма-всплеск во Вселенной
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В ГД оценили заявление США о санкциях для задержки "Северного потока — 2"
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В американском сенате надеются санкциями задержать "Северный поток — 2"
Посол России в Италии Сергей Разов
Посол в Италии рассказал о новом характере антироссийских санкций
Знак такси на автомобиле
Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам
Президент Украины Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов после осмотра украинских малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь в порту Очакова
Зеленский пообещал вернуть всю технику с задержанных Россией кораблей
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Президент РФ В. Путин принял участие в работе форума Россия - Африка
Путин назвал чушью изменение порядка медосмотра для водителей
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла обещание Зеленского вернуть технику на украинские корабли
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Эксперт назвал взрыв ракеты Маска элементом рекламного шоу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
Лента новостейМолния