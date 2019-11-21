Новые факты хищений на Восточном не касаются комплекса для "Ангары"

"Производится проверка в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме при строительстве первой очереди, возбужденных Следственным комитетом", - сказали РИА Новости в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, было похищено 11 миллиардов рублей.

В июне начали строительство второй очереди Восточного - под "Ангару". В Роскосмосе заявляли, что оно идет "совершенно на иных принципах", когда деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, и до сих пор тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно, не было.