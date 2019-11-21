В США предложили запретить выход страны из Договора по открытому небу

"Выход из Договора по открытому небу противоречит интересам национальной безопасности США. США используют ДОН для сдерживания российской агрессии и продуктивное сотрудничество между странами-участницами соглашения. Решение о выходе поставило бы под угрозу стабильность в Европе и, как следствие, нашу безопасность", — говорится в тексте документа.

Согласно предложению, президент сможет принять решение о приостановке или выходе США из Договора по открытому небу только в том случае, если не позже чем за 180 дней до этого министр обороны и госсекретарь подтвердят соответствующим комитетами конгресса, что Россия "существенно нарушает свои обязательства" и не принимает действий по возвращению к их исполнению.

В октябре в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп подписал документ, в котором сообщает о намерении выхода США из ДОН.

По словам главы российского внешеполитического ведомства Сергея Лаврова, это "будет печально".

В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что оснований для выхода США из ДОН нет.