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РИА Новости

В Ростовской области локализовали пожар на рынке

09:45 21.11.2019 (обновлено: 11:10 21.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в торговом павильоне на рынке "Атлант" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
В 7.47 мск четверга поступило сообщение о возгорании двухэтажного торгового павильона на территории рынка "Атлант" в поселке Янтарный Аксайского района на площади 600 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг.
"В 9.27 мск локализация на 600 "квадратах", - сказал он.
Пожар тушат 12 единиц техники и 52 человека.
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Ростовская областьРоссияПроисшествия
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