В Ростовской области локализовали пожар на рынке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в торговом павильоне на рынке "Атлант" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
В 7.47 мск четверга поступило сообщение о возгорании двухэтажного торгового павильона на территории рынка "Атлант" в поселке Янтарный Аксайского района на площади 600 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг.
"В 9.27 мск локализация на 600 "квадратах", - сказал он.
Пожар тушат 12 единиц техники и 52 человека.