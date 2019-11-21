В Белгороде иномарка наехала на пешеходов

ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Иномарка наехала на группу пешеходов в Белгороде, несколько человек пострадали, сообщает в четверг главное управление МЧС по региону.
Информация о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Спортивная и Губкина поступила спасателям в четверг в 7.01 мск.
"Произошел наезд автомобиля Mitsubishi Lancer на пешеходов. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают поисково-спасательный отряд Белгород, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.
Полиция пока не располагает информацией о ДТП.