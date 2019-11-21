Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T09:44+0300
https://ria.ru/20191121/1561231193.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150903/40/1509034080_0:271:3072:1999_1036x0_80_0_0_eb9776f139c154600407dfc17792b292.jpg
РИА Новости

В Белгороде иномарка наехала на пешеходов

09:43 21.11.2019 (обновлено: 09:44 21.11.2019)
168
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Иномарка наехала на группу пешеходов в Белгороде, несколько человек пострадали, сообщает в четверг главное управление МЧС по региону.
Информация о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Спортивная и Губкина поступила спасателям в четверг в 7.01 мск.
Статуя Фемиды
25 октября, 09:09
В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
"Произошел наезд автомобиля Mitsubishi Lancer на пешеходов. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают поисково-спасательный отряд Белгород, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.
Полиция пока не располагает информацией о ДТП.
110100
Обсудить 0
БелгородПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Бийске при пожаре погибли пенсионерка и ее десятилетний внук
Полиция Аргентины
В Аргентине пять человек погибли при пожаре на сахарном заводе
Автомобиль скорой помощи
В Башкирии ребенок погиб при столкновении легковушки с экскаватором
Знак Петербургского метрополитена
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Мужчина сидит за компьютером
Операторы связи раскритиковали законопроект об интернет-трансляции ТВ
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Татарстане три человека погибли в столкновении легковушек
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жителя Мурманской области осудили за пособничество в похищении человека
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Белгороде иномарка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе
Знак такси на автомобиле
Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам
Полицейский
В Москве квартиру пенсионерки обокрали на миллион рублей
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров
Российские спасатели потушили сильный пожар в горах в Абхазии
Ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец
Эксперт рассказал о заинтересованности СНГ и БРИКС в аналоге "Википедии"
Президент РФ В. Путин
Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление гражданского мира
Покупка в интернете
Исследование: большинство россиян испытывают муки выбора при покупках
Посол России в Италии Сергей Разов
Посол в Италии рассказал о новом характере антироссийских санкций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
Лента новостейМолния