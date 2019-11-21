Посол в Италии отметил общий подход Москвы и Рима к урегулированию в Ливии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Подходы РФ и Италии к урегулированию кризиса в Ливии во многом совпадают, заявил российский посол в Риме Сергей Разов.
"Наши подходы к урегулированию ситуации (в Ливии — ред.) во многом совпадают. Выступаем с призывом ко всем сторонам конфликта прекратить огонь, поддерживаем идею проведения международной встречи высокого уровня с участием всех заинтересованных стран, а также созыв общеливийского форума", — сказал посол в интервью журналу "Международная жизнь".
Он напомнил, что у Италии глубокие исторические, прежде всего, экономические интересы в Ливии.
"Итальянская компания "Эни" контролирует более 45% добычи газа и нефти в этой стране. Отнюдь не Италия была инициатором того, чтó в 2011 году сделали со страной государства - члены НАТО. Теперь Италия, как и другие страны, испытывает на себе все негативные последствия таких недальновидных агрессивных действий - распад государственности, непрекращающийся гражданский конфликт, потоки мигрантов, которые идут из Ливии и через эту страну, в том числе в Италию", — резюмировал Разов.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.