Посол в Италии отметил общий подход Москвы и Рима к урегулированию в Ливии

"Наши подходы к урегулированию ситуации (в Ливии — ред.) во многом совпадают. Выступаем с призывом ко всем сторонам конфликта прекратить огонь, поддерживаем идею проведения международной встречи высокого уровня с участием всех заинтересованных стран, а также созыв общеливийского форума", — сказал посол в интервью журналу "Международная жизнь".

"Итальянская компания "Эни" контролирует более 45% добычи газа и нефти в этой стране. Отнюдь не Италия была инициатором того, чтó в 2011 году сделали со страной государства - члены НАТО. Теперь Италия, как и другие страны, испытывает на себе все негативные последствия таких недальновидных агрессивных действий - распад государственности, непрекращающийся гражданский конфликт, потоки мигрантов, которые идут из Ливии и через эту страну, в том числе в Италию", — резюмировал Разов.