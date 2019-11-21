Ущерб по новым делам о хищениях на Восточном составил 240 миллионов рублей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил два новых дела, связанных со строительством космодрома Восточный, сообщается на сайте ведомства. Нанесенный государству ущерб оценивается в 240 миллионов рублей.

Коммерсант ". СК подтвердил эту информацию, уточнив сумму. Ранее о хищениях 250 миллионов при возведении стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара" написала газета "". СК подтвердил эту информацию, уточнив сумму.

Дела заведены по статьям о мошенничестве в особо крупном размере. В СМИ уточнялось, что позже их объединили в одно производство.

По данным следствия, с ноября 2018 года по май 2019-го руководство одного из предприятий (в статье "Коммерсанта" фигурировали ООО "ПСО "Казань" и ООО "ПСП") запросило у федерального казначейства по Татарстану оплату по договорам аренды спецтехники, предоставив подложные документы.

В общей сложности им перевели 240 миллионов рублей. Расследование продолжается. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.

Ранее Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, где было похищено 11 миллиардов рублей.