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РИА Новости

Ущерб по новым делам о хищениях на Восточном составил 240 миллионов рублей

09:38 21.11.2019 (обновлено: 10:23 21.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкПредстартовый вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовую площадку космодрома "Восточный"
Предстартовый вывоз ракеты Союз-2.1а на стартовую площадку космодрома Восточный
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил два новых дела, связанных со строительством космодрома Восточный, сообщается на сайте ведомства. Нанесенный государству ущерб оценивается в 240 миллионов рублей.
Ранее о хищениях 250 миллионов при возведении стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара" написала газета "Коммерсант". СК подтвердил эту информацию, уточнив сумму.
Космодром Восточный
5 июля, 00:24
Космодром Восточный
Дела заведены по статьям о мошенничестве в особо крупном размере. В СМИ уточнялось, что позже их объединили в одно производство.
По данным следствия, с ноября 2018 года по май 2019-го руководство одного из предприятий (в статье "Коммерсанта" фигурировали ООО "ПСО "Казань" и ООО "ПСП") запросило у федерального казначейства по Татарстану оплату по договорам аренды спецтехники, предоставив подложные документы.
В общей сложности им перевели 240 миллионов рублей. Расследование продолжается. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.
Дмитрий Рогозин
12 ноября, 11:22
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на "Восточном"
Ранее Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, где было похищено 11 миллиардов рублей.
В июне начали строительство второй очереди — под "Ангару". В "Роскосмосе" заявляли, что оно идет "совершенно на иных принципах": деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива и до сих пор тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно, не было.
Строительство новой очереди космодрома Восточный.
17 ноября, 15:04
В СК насчитали 12 уголовных дел по хищениям на космодроме Восточный
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Ангара (ракета)РоскосмосМВД РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваТатарстанВосточный (космодром)Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
где деньги и кто сидит?
21 ноября, 09:40
Сергей Рябенко
2731200
Деньги в офшоре, посадят бухгалтера, который выполнил команду своего руководства на перевод денег. В общем всё как всегда...
21 ноября, 10:17
Сектор Газа
840301
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