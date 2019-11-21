Посол в Италии рассказал о новом характере антироссийских санкций

"Постоянная эскалация санкций уже давно утратила какую-либо причинно-следственную связь с происходящим на Украине и вокруг нее. Санкции приобрели дурную инерцию, самодовлеющий характер, распространяясь на все более широкую сферу псевдопрегрешений России. Итальянские коллеги последовательно выступают против автоматического продления санкций. Мы признательны им за это, не сомневаясь в искренности желания снять ограничения в экономическом сотрудничестве с Россией", - заявил Разов в интервью журналу "Международная жизнь".