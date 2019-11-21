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РИА Новости

Посол в Италии рассказал о новом характере антироссийских санкций

09:26 21.11.2019 (обновлено: 09:29 21.11.2019)
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© РИА Новости . Валерий ЛевитинПосол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов
© РИА Новости . Валерий Левитин
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Постоянное усиление антироссийских санкций уже утратило связь с ситуацией вокруг Украины и приобрело "дурную инерцию", при этом отдельные страны ЕС, включая Италию, выступают против наращивания рестрикций, заявил в четверг посол России в Риме Сергей Разов.
"Постоянная эскалация санкций уже давно утратила какую-либо причинно-следственную связь с происходящим на Украине и вокруг нее. Санкции приобрели дурную инерцию, самодовлеющий характер, распространяясь на все более широкую сферу псевдопрегрешений России. Итальянские коллеги последовательно выступают против автоматического продления санкций. Мы признательны им за это, не сомневаясь в искренности желания снять ограничения в экономическом сотрудничестве с Россией", - заявил Разов в интервью журналу "Международная жизнь".
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