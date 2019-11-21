В Москве квартиру пенсионерки обокрали на миллион рублей

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Следователи московской полиции возбудили уголовное дело по факту кражи из сейфа денег и драгоценностей в квартире многоэтажного дома, куда вор попал с помощью веревочной лестницы, сообщает в четверг пресс-служба столичной полиции.
По информации ведомства, в среду в отделение полиции Гагаринского района Москвы обратилась 74-летняя пенсионерка с заявлением о краже.
Полицейские установили, что неизвестный, спустившись с чердака по веревочной лестнице и отжав балконную дверь, проник в квартиру, расположенную на восьмом этаже девятиэтажного дома. Там он взломал сейф, откуда похитил деньги и драгоценности более чем на 1 миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с проникновением в жилище, в особо крупном размере", отмечается в сообщении.