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РИА Новости

В Москве квартиру пенсионерки обокрали на миллион рублей

09:25 21.11.2019 (обновлено: 09:26 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Следователи московской полиции возбудили уголовное дело по факту кражи из сейфа денег и драгоценностей в квартире многоэтажного дома, куда вор попал с помощью веревочной лестницы, сообщает в четверг пресс-служба столичной полиции.
По информации ведомства, в среду в отделение полиции Гагаринского района Москвы обратилась 74-летняя пенсионерка с заявлением о краже.
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Полицейские установили, что неизвестный, спустившись с чердака по веревочной лестнице и отжав балконную дверь, проник в квартиру, расположенную на восьмом этаже девятиэтажного дома. Там он взломал сейф, откуда похитил деньги и драгоценности более чем на 1 миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с проникновением в жилище, в особо крупном размере", отмечается в сообщении.
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