В Ростовской области на рынке загорелся торговый павильон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Торговый павильон загорелся на рынке "Атлант" в Ростовской области на площади 600 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
По его словам, в 7.47 мск четверга поступило сообщение о возгорании двухэтажного торгового павильона на территории рынка "Атлант" в поселке Янтарный Аксайского района. "Площадь 600 квадратных метров. Ранг пожара номер 2", - сказал он, уточнив, что пострадавших нет.
Ранее МЧС России сообщило о площади пожара в 1,5 тысячи квадратных метров.
Пожар тушат 12 единиц техники и 52 человека личного состава.