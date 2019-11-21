В Ростовской области на рынке загорелся торговый павильон

По его словам, в 7.47 мск четверга поступило сообщение о возгорании двухэтажного торгового павильона на территории рынка "Атлант" в поселке Янтарный Аксайского района. "Площадь 600 квадратных метров. Ранг пожара номер 2", - сказал он, уточнив, что пострадавших нет.