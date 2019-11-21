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РИА Новости

Правительство утвердило авансовый механизм выдачи субсидий фармкомпаниям

09:17 21.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило разработанные Минпромторгом меры поддержки для компаний, внедряющих передовые технологии, имеющие критическое значение для фармацевтической и медицинской промышленности, говорится в сообщении министерства промышленности и торговли.
"Новые правила предусматривают финансовое обеспечение (то есть авансовый механизм предоставления субсидий) затрат производителей на реализацию проектов, начиная со стадии НИОКР и проведения клинических исследований и испытаний, до внедрения разработки в промышленное производство", - цитирует пресс-служба слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Данный механизм начнет работать с 2020 года в рамках госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", уточняется в сообщении. Компании смогут получить субсидии после конкурсного отбора по каждой критической технологии.
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Министерство промышленности и торговли РФПравительство РФМоскваРоссияЭкономика
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