Правительство утвердило авансовый механизм выдачи субсидий фармкомпаниям

"Новые правила предусматривают финансовое обеспечение (то есть авансовый механизм предоставления субсидий) затрат производителей на реализацию проектов, начиная со стадии НИОКР и проведения клинических исследований и испытаний, до внедрения разработки в промышленное производство", - цитирует пресс-служба слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.