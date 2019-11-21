Правительство утвердило авансовый механизм выдачи субсидий фармкомпаниям

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило разработанные Минпромторгом меры поддержки для компаний, внедряющих передовые технологии, имеющие критическое значение для фармацевтической и медицинской промышленности, говорится в сообщении министерства промышленности и торговли.
"Новые правила предусматривают финансовое обеспечение (то есть авансовый механизм предоставления субсидий) затрат производителей на реализацию проектов, начиная со стадии НИОКР и проведения клинических исследований и испытаний, до внедрения разработки в промышленное производство", - цитирует пресс-служба слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Данный механизм начнет работать с 2020 года в рамках госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", уточняется в сообщении. Компании смогут получить субсидии после конкурсного отбора по каждой критической технологии.
За основные индикаторы эффективности проектов приняты показатель выручки и сроки реализации, добавили в Минпромторге.