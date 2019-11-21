Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T16:45+0300
https://ria.ru/20191121/1561198157.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155598/37/1555983787_0:173:331:359_1036x0_80_0_0_adbcb3d72ee968fc3263dc1d8ef4c6a7.jpg
РИА Новости

Восемь выпущенных в Приморье белух из "китовой тюрьмы" собрались в группу

09:16 21.11.2019 (обновлено: 16:45 21.11.2019)
4733
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
Перейти в фотобанк
Выпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Восемь взрослых и маленьких белух из числа выпущенных из "китовой тюрьмы" собрались в группу в бухте Лазовского района Приморья, сообщает организация "Эковахта Сахалина".
В Instagram-аккаунте экс-мэра Владивостока Владимира Николаева появилось видео, снятое с вертолета, на котором видно группу из восьми белух, плывущих недалеко от берега. При приближении вертолета они уплывают. Николаев написал: "Будем подкармливать рыбой, видно, что только осваиваются в дикой природе".
"Мы выяснили, где оно (видео) было снято – это бухта Краковка (Лазовский район Приморья), примерно в 20 километрах на юго-восток от бухты Успения, куда в период 5-10 ноября были выпущены 50 белух. На видео отчетливо видна группа из восьми белух - пять белух достаточно взрослых, белого окраса и три сереньких малыша. Группа держится вместе, при этом одна самая крупная белуха все время идет впереди остальных", - говорится в сообщении экологов.
По их данным, формирование группы белух является важным элементом их естественного поведения и, в частности, добычи пищи. "Мы очень рады, что малыши находятся в группе со взрослыми особями - под их защитой и опекой у молодняка шансы выжить и адаптироваться гораздо выше, чем в одиночку", - сообщают экологи.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
18 ноября, 10:41
Суд отказался признать вылов моржей для "китовой тюрьмы" незаконным
Организация отмечает, что нельзя пугать белух, приближаясь к ним на вертолете ближе 400 метров, так как из-за паники животные могут выплыть на мелководье и застрять там. Кроме того, выпущенных белух нельзя подкармливать, так как они должны адаптироваться к жизни на воле и добывать себе корм самостоятельно.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.
Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.
Погрузка белух из, так называемой, китовой тюрьмы в бухте Средняя
11 ноября, 19:09
Эксперты призвали к наблюдению за отпущенными из "китовой тюрьмы" животными
3200101
Обсудить 1
Владимир ПутинЛазовский районВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Зимний Санкт-Петербург
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Вид на жилой дом на Кудринской площади
В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Эколог рассказал про негативные последствия добычи сланцевой нефти
Ключевская сопка
На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
Амурские тигрята
В Приморье ищут маму трех тигрят, попавших на видео
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
В Приморье назвали стоимость новой медсправки для водительских прав
Операция по спасению провалившейся под лед собаки в Биробиджане
В ЕАО спасли провалившуюся под лед собаку, которую рядом ждал маленький пес
На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
Метеоролог рассказал о причинах наводнения в Венеции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Приамурье проверят видео, где хромую собаку заставляют бежать за машиной
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
Лента новостейМолния