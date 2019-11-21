Восемь выпущенных в Приморье белух из "китовой тюрьмы" собрались в группу

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Восемь взрослых и маленьких белух из числа выпущенных из "китовой тюрьмы" собрались в группу в бухте Лазовского района Приморья, сообщает организация " Восемь взрослых и маленьких белух из числа выпущенных из "китовой тюрьмы" собрались в группу в бухте Лазовского района Приморья, сообщает организация " Эковахта Сахалина ".

В Instagram-аккаунте экс-мэра Владивостока Владимира Николаева появилось видео, снятое с вертолета, на котором видно группу из восьми белух, плывущих недалеко от берега. При приближении вертолета они уплывают. Николаев написал: "Будем подкармливать рыбой, видно, что только осваиваются в дикой природе".

"Мы выяснили, где оно (видео) было снято – это бухта Краковка (Лазовский район Приморья), примерно в 20 километрах на юго-восток от бухты Успения, куда в период 5-10 ноября были выпущены 50 белух. На видео отчетливо видна группа из восьми белух - пять белух достаточно взрослых, белого окраса и три сереньких малыша. Группа держится вместе, при этом одна самая крупная белуха все время идет впереди остальных", - говорится в сообщении экологов.

По их данным, формирование группы белух является важным элементом их естественного поведения и, в частности, добычи пищи. "Мы очень рады, что малыши находятся в группе со взрослыми особями - под их защитой и опекой у молодняка шансы выжить и адаптироваться гораздо выше, чем в одиночку", - сообщают экологи.

Организация отмечает, что нельзя пугать белух, приближаясь к ним на вертолете ближе 400 метров, так как из-за паники животные могут выплыть на мелководье и застрять там. Кроме того, выпущенных белух нельзя подкармливать, так как они должны адаптироваться к жизни на воле и добывать себе корм самостоятельно.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.