В Москве проверяют сообщения о минировании трех учебных заведений

"Поступили сообщения с угрозой взрыва в Пожарно-спасательном колледже В. Максимчука на Нагатинской набережной, Кадетском корпусе МВД на улице Фабрициуса и Колледже полиции на улице Маршала Тухачевского", - сказал собеседник агентства.