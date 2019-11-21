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РИА Новости

В Москве проверяют сообщения о минировании трех учебных заведений

09:15 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранители начали проверку в Кадетском корпусе, в Колледже полиции и Пожарно-спасательном колледже в Москве после анонимных сообщений о "минировании", заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили сообщения с угрозой взрыва в Пожарно-спасательном колледже В. Максимчука на Нагатинской набережной, Кадетском корпусе МВД на улице Фабрициуса и Колледже полиции на улице Маршала Тухачевского", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверке учебных заведений. Информация об эвакуации людей не поступала.
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