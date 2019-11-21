В Москве проверяют сообщения о минировании трех учебных заведений

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранители начали проверку в Кадетском корпусе, в Колледже полиции и Пожарно-спасательном колледже в Москве после анонимных сообщений о "минировании", заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили сообщения с угрозой взрыва в Пожарно-спасательном колледже В. Максимчука на Нагатинской набережной, Кадетском корпусе МВД на улице Фабрициуса и Колледже полиции на улице Маршала Тухачевского", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверке учебных заведений. Информация об эвакуации людей не поступала.