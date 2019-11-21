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РИА Новости

Большой театр покажет новую "Жизель"

09:12 21.11.2019 (обновлено: 09:14 21.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Государственного академического Большого театра России в Москве
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Здание Государственного академического Большого театра России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Большой театр представляет первую балетную премьеру сезона – новую версию классического балета "Жизель" в редакции Алексея Ратманского. Премьерные спектакли пройдут с 21 по 24 ноября при поддержке банка ВТБ.
Один из самых популярных балетов, "Жизель" идет на разных сценах по всему миру с 1841 года. Романтический спектакль о девушке, обманутой благородным графом и ставшей вилисой, привлекает постановщиков и публику на протяжении почти 180 лет. В этом простом и одновременно трагическом сюжете есть все: несчастная любовь, предательство, месть и прощение. Два акта традиционно делятся на "земной" и "потусторонний". В первом действие происходит в горной деревне, где охотятся богачи и отмечают праздники крестьяне и где, собственно, разворачивается главная трагедия. Второе действие переносит зрителя уже на кладбище: вилисы – невесты, умершие до свадьбы – кружат в танце и замучивают до смерти юношей, пришедших к их могилам.
Уже больше 30 лет в Большом театре идет "Жизель" в хореографии Юрия Григоровича. И, несмотря на появление нового спектакля Алексея Ратманского, старая постановка останется в афише. Ведь, по словам руководителя балетной труппы Махара Вазиева, любая редакция классического балета со временем требует переосмысления.
"Во многих театрах мира идут разные редакции "Жизели". Но со временем многие вещи мы начинаем терять в угоду формату, танцевальной форме. И возникает ощущение, что не существует логики во многих интерпретациях. Поэтому мы и обратились к этому названию вновь. Кроме Алексея, других кандидатур у меня не было. Но он изначально не соглашался: очень сложно обращаться к классике, спектаклю, который уже зарекомендовал себя во всем мире", - рассказал руководитель балета Большого.
Алексей Ратманский работал с этой партитурой впервые. Но для Большого театра это стало логичным продолжением сотрудничества с хореографом: на протяжении пяти лет он возглавлял балет Большого, завсегдатаи театра помнят его балет "Утраченные иллюзии" на Новой сцене, по сей день в репертуаре есть его "Корсар".
Считается, что "Жизель" - один из наиболее сохранившихся сегодня балетов, многие сцены по сей день танцуют так, как они были зафиксированы в середине XIX века. Ратманский тщательно изучил разные источники и записи балета и создал новую хореографическую версию.
"Слово современный не должно пугать в этой постановке. Спектакль абсолютно классический, там нет ничего сложного для восприятия. Алексей привнес много уникальных хореографических элементов, которых не было в других редакциях. Есть особая техника, к которой мы не привыкли. Но в целом классическая канва сохраняется", - рассказал исполнитель партии графа Альберта Артемий Беляков.
Особое место отведено пантомиме. По словам исполнительницы главной партии Ольги Смирновой, Ратманский добивался правдивости действия. "Получилось очень логично, и зрителю не составит труда следить за тем, что происходит на сцене. Все жесты оттачивались так, чтобы они читались сразу, и зритель не задумывался, что происходит на сцене", - говорит она.
Оформлением спектакля занимался американский художник Роберт Пердзиола, который вместе с Алексеем Ратманским за основу взял декорации и эскизы Александра Бенуа – тот дважды работал над постановками "Жизели".
"Бенуа оставил подробные записи о том, какие цвета и материалы должны быть использованы в декорациях и костюмах. Единственное, я надеюсь, что современные материалы в какой-то степени даже лучше могут передать его идеи и пожелания. Я обнаружил, что в ранних своих эскизах к "Жизели" Бенуа придерживался более ярких цветов. Позже его штрихи становились более прозрачными, но в мастерских начинали "улучшать" его наброски и добавляли цвета и штрихи. Я же хотел в своей работе остаться верен Бенуа", - рассказал накануне премьеры Пердзиола.
Один из главных балетов мирового репертуара обретает новое звучание на исторической сцене Большого театра. "Жизель" — одна из старейших постановок в мире, и, пожалуй, главный балет эпохи романтизма, который на сцене Большого театра в разных редакциях идет с середины XIX века.
Алексей Ратманский давно заслужил признание за оригинальные балеты, а в последние несколько сезонов увлекся старинной хореографией, с успехом выступая в непростой роли балетмейстера-реконструктора. "Мы с нетерпением ждем, в какой визуально-сценический контекст будет помещена канва легендарного спектакля в редакции команды Ратманского", — отметил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Премьеру танцуют несколько составов: партии Альберта и Жизели исполнят Ольга Смирнова и Артемий Беляков, Екатерина Крысанова и Артем Овчаренко, Анна Никулина и Якопо Тисси.
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КультураАлексей РатманскийБольшой театрМоскваНовости компаний - Экономика
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