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РИА Новости

Бюджет портала российской "Википедии" составит два миллиарда рублей

08:52 21.11.2019
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© РИА Новости
УФА, 21 ноя - РИА Новости. Бюджет портала предполагаемого "российского аналога" "Википедии" - Большой Российской энциклопедии, который планируется открыть к весне 2022 года, составит порядка 2 миллиардов рублей, заявил журналистам ответственный редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" Сергей Кравец.
Президент Владимир Путин на заседании совета по русскому языку 5 ноября выразил уверенность, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации. Тома Большой российской энциклопедии в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 годы. Кроме того, одноименное издательство ведет работу по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.
"Бюджет портала на 33 месяца составляет около 2 миллиардов рублей. Все авторские статьи, создание статей, рецензирование - это гонорар. При этом финансирование работ по порталу со стороны регионов не предусмотрено, но нам важна поддержка региональными властями своих собственных энциклопедических и научных центров", - сказал Кравец журналистам.
Он отметил, что "если бы удалось в большинстве регионов России создать опорные центры, которые бы объединили авторов из региона, готовых работать по энциклопедическим правилам, то есть на каждое утверждение предоставлять ссылку, то пользователь узнавал бы о регионе гораздо больше".
Ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец
20 ноября, 11:23
К разработке аналога "Википедии" привлекут специалистов из регионов
В Уфе 21 ноября собрались энциклопедисты из регионов страны на профессиональную конференцию "Современная региональная энциклопедистика", где авторы Большой Российской энциклопедии представляют портал.
Ранее Кравец отмечал, что российская электронная энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с самой "Википедией", реализация проекта, по словам редактора, рассчитана на 33 месяца, итоговая версия ресурса должна быть представлена весной 2022 года. При этом сама энциклопедия будет лишь составной частью научно-образовательного портала.
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WikipediaВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Идея хорошая, а реализация наверное будет как с Восточным
21 ноября, 10:30
nnikkey80
1000006
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