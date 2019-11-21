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РИА Новости

В ГД предложили пустить электромобили на полосы общественного транспорта

08:39 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Василий Власов
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Электромобили в России необходимо пустить на полосы общественного транспорта, это дополнительно стимулирует россиян выбирать экологичный транспорт, считает первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР).

"Помимо мер экономического стимулирования, считаю целесообразным создание для водителей электромобилей определенных преимуществ как участников дорожного движения. Такой мерой могло бы стать разрешение движения по полосе общественного транспорта для электромобилей", - говорится в письме на имя вице-премьера Максима Акимова, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

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Власов отметил, что одним из основных источников вредных выбросов являются автомобили с двигателями внутреннего сгорания, поэтому государство должно всяческими мерами стимулировать граждан приобретать автомобили с электрическими двигателями.
"На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано лишь 3600 электромобилей, что составляет 0,1% от общего количества зарегистрированных автомобилей. Данный показатель является самым низким среди развитых стран. Эти факты говорят о недостаточности существующих мер стимулирования потребителей по отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в документе.
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Василий ВласовМаксим АкимовЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
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