В ГД предложили пустить электромобили на полосы общественного транспорта

"На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано лишь 3600 электромобилей, что составляет 0,1% от общего количества зарегистрированных автомобилей. Данный показатель является самым низким среди развитых стран. Эти факты говорят о недостаточности существующих мер стимулирования потребителей по отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в документе.