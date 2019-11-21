В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

Ранее Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг в столицу пришла метеорологическая зима, ожидается ясная погода без осадков, дневная температура воздуха в столице опустится до минус 2 градусов.
"К семи утра температура в Москве минус 8,0, скорее всего к восьми утра она еще опустилась, так что абсолютно точно была самая холодная ночь этой осени. Предыдущий минус был у нас тоже в ноябре первого числа – минус 3,8", - сказал Тишковец.
По его словам, можно сказать, что в столице ударили декабрьские морозы.
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"У нас минимальная климатическая норма в декабре минус 8,6, то есть по сути, у нас ударил декабрьский мороз", - сказал Тишковец.