В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

"К семи утра температура в Москве минус 8,0, скорее всего к восьми утра она еще опустилась, так что абсолютно точно была самая холодная ночь этой осени. Предыдущий минус был у нас тоже в ноябре первого числа – минус 3,8", - сказал Тишковец.