Встреча Путина с членами СПЧ пройдет 10 декабря, сообщил источник

Президент ежегодного встречается с членами СПЧ. В минувшем году такая встреча состоялась 11 декабря, вскоре после плановой ротации состава совета. В этом году она должна пройти спустя пару месяцев после смены руководства СПЧ: в октябре глава государства подписал указ об освобождении председателя совета Михаила Федотова от должности советника президента и увольнении его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет. Президентский СПЧ возглавил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.