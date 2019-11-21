Встреча Путина с членами СПЧ пройдет 10 декабря, сообщил источник

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с членами совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в этом году намечена на 10 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Десятого декабря с президентом встреча будет", - сказал собеседник агентства из числа участников предстоящей встречи.
Президент ежегодного встречается с членами СПЧ. В минувшем году такая встреча состоялась 11 декабря, вскоре после плановой ротации состава совета. В этом году она должна пройти спустя пару месяцев после смены руководства СПЧ: в октябре глава государства подписал указ об освобождении председателя совета Михаила Федотова от должности советника президента и увольнении его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет. Президентский СПЧ возглавил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.