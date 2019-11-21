Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получили выплаты

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Семьи пострадавших и погибшего при стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске получили выплаты из областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель правительства Приамурья.
Всего на эти цели выделено 2,5 миллиона рублей.
"Да, средства выделены из резервного фонда правительства Амурской области", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о выплатах.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия арестованы.