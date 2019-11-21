Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

"Сегодня первый день метеорологической зимы, погода на нашем профессиональном сленге "миллион на миллион": ни облачка, исключительно ясная погода, никаких осадков. Температура 0 - минус 2 в Москве, 0 - минус 5 в Подмосковье", - сказал Тишковец.
19 ноября, 09:17Врач рассказала, как пережить аномальное атмосферное давление
Метеоролог также добавил, что ветер юго-восточный, его скорость составит 2-7 метров в секунду.
"Давление чрезвычайно высокое – 770 миллиметров ртутного столба при норме 747. В XXI веке это вообще самое высокое значение для этого дня, предыдущее значение было 21 ноября в 2016 году – 764,8", - сказал Тишковец.
По его словам, это негативно скажется на состоянии людей, особенно тех, кто страдает метеозависимостью.
"Такое высокое давление сравнимо по ощущениям с тем, как будто бы человек погружается в шахту глубиной 250-300 метров, то есть на вас давит дополнительный столб воздуха", - сказал Тишковец.
Он отметил, что за всю историю метеонаблюдений в ноябре рекордный показатель атмосферного давления был 776 миллиметров ртутного столба.