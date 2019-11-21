Банки выступили против регулирования комиссии за переводы с карты на карту

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости/Прайм. Российские банки выступили против дополнительного регулирования комиссий за переводы с карты на карту: по их мнению, справедливые тарифы за такие операции эффективно может установить сам рынок. Принимать единые для всех банков решения по тарифам нужно аккуратно, а предложенные Российские банки выступили против дополнительного регулирования комиссий за переводы с карты на карту: по их мнению, справедливые тарифы за такие операции эффективно может установить сам рынок. Принимать единые для всех банков решения по тарифам нужно аккуратно, а предложенные ЦБ меры нуждаются в дополнительном изучении, считают опрошенные РИА Новости кредитные организации.

Ранее в среду издание РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финрынка ЦБ Владимира Таможникова сообщило, что Банк России планирует вернуться к обсуждению размера комиссии за переводы с карты на карту. ЦБ стремится к тому, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой независимо от того, совершается ли операция в одном банке (что чаще всего бесплатно) или между разными кредитными организациями.

"Мы не видим необходимости ввода дополнительного регулирования на переводы с карты на карту между банками", — сообщил РИА Новости руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Вопрос изменения тарифной политики при межбанковских переводах необходимо прорабатывать очень внимательно, с учетом всех факторов, подчеркнул зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. По его мнению, в настоящее время тарифы находятся в сбалансированном состоянии для всех участников процесса. Инициатива регулятора нуждается в доработке с рассмотрением альтернативных решений, считает управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка "ФК Открытие" Михаил Щипков.

Регулирование межбанковских переводов всех типов лучше всего сделает сам рынок, согласился руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин. Если сравнивать затраты на переводы внутри банка и между банками, то существенную разницу составляет комиссия платежной системы, на которую банк не может значительно влиять, пояснил он. Это не позволяет рыночно обосновать гипотетическую одинаковую комиссию за эти виды переводов.