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РИА Новости

Кандидат в президенты США призвала к переговорам с Россией по СНВ-3

07:50 21.11.2019 (обновлено: 11:42 21.11.2019)
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© AFP 2019 / Bridget Bennet / 30240120AКандидат в президенты США от демократов в штате Миннесота Эми Клобушар
Кандидат в президенты США от демократов в штате Миннесота Эми Клобушар
© AFP 2019 / Bridget Bennet / 30240120A
Кандидат в президенты США от демократов в штате Миннесота Эми Клобушар
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США должны начать обсуждать с Россией продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявила кандидат в президенты от Демократической партии Эми Клобушар.
"Президент опрометчиво вышел из ядерного соглашения с Россией (Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности – ред.). И мы должны начать переговоры ради благополучия всего мира, даже если они обманывали. И надо начать переговоры по СНВ-3", - сказала она в ходе теледебатов.
Пятый раунд предвыборных теледебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии проходит в Атланте. Трансляцию ведет телеканал MSMBC.
Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
15 ноября, 13:58
Нарышкин считает, что СНВ-3 повторит судьбу ДРСМД
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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Договор СНВ-3Дональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинМоскваСШАБезопасностьВ мире
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