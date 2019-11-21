В США опубликуют доклад о злоупотреблении FISA во время выборов 2016 года

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доклад генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) во время выборов в 2016 году будет опубликован 9 декабря, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на председателя юридического комитета сената Линдси Грэма.
"Это будет 9-го декабря - вы получите доклад", - заявил Грэм.
В октябре Хоровиц говорил конгрессменам, что заканчивает расследование.
"После того как мы получим итоговые отметки классификации от министерства и ФБР, мы перейдем к нашему обычному процессу подготовки итогового доклада, включая обеспечение того, чтобы соответствующие обзоры были проведены для точности и комментариев", - писал он в письме.
Грэм подтвердил, что отправил письмо госсекретарю Майку Помпео и запросил стенограмму трех звонков бывшего вице-президента Джо Байдена экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Статья 702 федерального закона США Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам.