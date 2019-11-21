Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T07:47+0300
https://ria.ru/20191121/1561187287.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:44:640:404_1036x0_80_0_0_ed5e16d8c270cf66985a377d635da805.jpg
РИА Новости

В США опубликуют доклад о злоупотреблении FISA во время выборов 2016 года

07:47 21.11.2019
369
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доклад генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) во время выборов в 2016 году будет опубликован 9 декабря, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на председателя юридического комитета сената Линдси Грэма.
"Это будет 9-го декабря - вы получите доклад", - заявил Грэм.
В октябре Хоровиц говорил конгрессменам, что заканчивает расследование.
"После того как мы получим итоговые отметки классификации от министерства и ФБР, мы перейдем к нашему обычному процессу подготовки итогового доклада, включая обеспечение того, чтобы соответствующие обзоры были проведены для точности и комментариев", - писал он в письме.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Вчера, 04:35
Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
Грэм подтвердил, что отправил письмо госсекретарю Майку Помпео и запросил стенограмму трех звонков бывшего вице-президента Джо Байдена экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Статья 702 федерального закона США Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам.
230010
Обсудить 0
Майк ПомпеоЛиндси ГрэмМинистерство юстиции СШАФедеральное бюро расследований СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты США от демократов в штате Миннесота Эми Клобушар
Кандидат в президенты США призвала к переговорам с Россией по СНВ-3
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Иванов рассказал об отсутствии технологии утилизации отходов ЦБК на Байкале
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В американском сенате надеются санкциями задержать "Северный поток — 2"
Президент США Дональд Трамп
Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа
Посол России в Италии Сергей Разов
Посол в Италии рассказал о новом характере антироссийских санкций
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше. 20 ноября 2019
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании
Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в США
Российский сенатор Андрей Климов
В СФ ответили на обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла обещание Зеленского вернуть технику на украинские корабли
Посол РФ в Испании Юрий Корчагин
Посол в Мадриде прокомментировал публикации в испанских СМИ о России
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Чавушоглу обвинил председателя Европарламента в лицемерии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Из-за аварии почти 16 тысяч курян остались без отопления и горячей воды
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
Лента новостейМолния