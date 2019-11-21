Иванов рассказал об отсутствии технологии утилизации отходов ЦБК на Байкале

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Технологии, которая позволит безопасно уничтожить отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), пока не найдена, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
"К сожалению, жесткой, четкой, проверенной технологии по безопасному уничтожению тех "хвостов", которые остались от ЦБК, на сегодняшний день нет. И компания "Росгеология", которой поручено этим заниматься вместе с правительством Иркутской области, по-моему, эту программу, извините, проваливает", - сказала Иванов.
БЦБК прекратил работу в 2013 году после протестов экологов. Однако на территории завода остались токсичные отходы от его производства, которые необходимо обезвредить и утилизировать. Работа по поиску технологии для утилизации была поручена "Росгеологии".
Минприроды Иркутской области ранее заявляло, что "Росгеология" крайне неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту: позиция подрядчика свелась к написанию писем о перераспределении ответственности за возникающие риски при выполнении мероприятий. При этом управляющий директор "Росгеологии" Артем Полтавский в мае сообщал, что работа по утилизации отходов БЦБК требует уточнения технического задания в части конечного использования земель, где хранятся отходы. По словам Полтавского, без этих знаний нельзя определиться с проектно-сметной документацией.
В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, Иркутской области и ВЭБ выбрать лучшие мировые практики по утилизации отходов деятельности БЦБК.