Иванов рассказал об отсутствии технологии утилизации отходов ЦБК на Байкале

БЦБК прекратил работу в 2013 году после протестов экологов. Однако на территории завода остались токсичные отходы от его производства, которые необходимо обезвредить и утилизировать. Работа по поиску технологии для утилизации была поручена "Росгеологии".

Минприроды Иркутской области ранее заявляло, что "Росгеология" крайне неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту: позиция подрядчика свелась к написанию писем о перераспределении ответственности за возникающие риски при выполнении мероприятий. При этом управляющий директор "Росгеологии" Артем Полтавский в мае сообщал, что работа по утилизации отходов БЦБК требует уточнения технического задания в части конечного использования земель, где хранятся отходы. По словам Полтавского, без этих знаний нельзя определиться с проектно-сметной документацией.