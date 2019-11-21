Иванов рассказал о влиянии отходов целлюлозно-бумажного комбината на Байкал

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) не несут угрозы загрязнения окружающей среды, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
"Прямой угрозы экологии эти "хвосты", которые хранятся там в специальных хранилищах, это недалеко от берега, с ними надо что-то делать, это бесспорно, но такой угрозы, что сейчас рванет, протечет и загадит, сейчас ее нет. Надо технологии искать, вот и весь ответ. А Байкал я обожаю и всем советую (его посетить – ред.)", - сказал Иванов.
БЦБК прекратил работу в 2013 году после протестов экологов. Однако на территории завода остались токсичные отходы от его производства, которые необходимо обезвредить и утилизировать. Работа по поиску технологии для утилизации была поручена "Росгеологии".
Минприроды Иркутской области ранее заявляло, что "Росгеология" крайне неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту: позиция подрядчика свелась к написанию писем о перераспределении ответственности за возникающие риски при выполнении мероприятий. При этом управляющий директор "Росгеологии" Артем Полтавский в мае сообщал, что работа по утилизации отходов БЦБК требует уточнения технического задания в части конечного использования земель, где хранятся отходы. По словам Полтавского, без этих знаний нельзя определиться с проектно-сметной документацией.
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В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, Иркутской области и ВЭБ выбрать лучшие мировые практики по утилизации отходов деятельности БЦБК.