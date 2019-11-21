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РИА Новости

Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в США

07:05 21.11.2019
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден высказался за декриминализацию марихуаны.
"Думаю, надо декриминализировать марихуану. Точка. Думаю, все, на кого заводили дело в этой связи, должен выйти из тюрьмы", - сказал он в пятницу в ходе теледебатов.
Однако Байден призвал изучить влияние марихуаны на человека при ее долгом употреблении.
Пятый раунд предвыборных теледебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии проходит в Атланте. Трансляцию ведет телеканал MSMBC.
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
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Берни СандерсВашингтон (штат)СШАВ мире
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