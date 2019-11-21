Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T06:57+0300
https://ria.ru/20191121/1561187081.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156073/64/1560736427_0:0:2794:1572_1036x0_80_0_0_f496b9ed6825862266aa9b4cc3d6c201.jpg
РИА Новости

Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа

06:57 21.11.2019
4134
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Кандидаты в президенты США от Демократической партии выступили в поддержку импичмента действующего президента-республиканца Дональда Трампа в ходе пятых теледебатов в пятницу.
"Я ясно заявляла, что это действия, которые должны караться импичментом. Я просто считаю, что наша работа как присяжных - рассмотреть каждый эпизод и вынести решение", - сказала сенатор от Миннесоты Эми Клобушар.
Она обвинила Трампа в том, что он постоянно ставит свои личные и политические интересы над интересами страны.
Берни Сандерс тоже поддержал эту идею, назвав Трампа патологическим лжецом и "самым коррумпированным президентом в современной истории Америки".
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
Вчера, 06:13
Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
"Конституционный процесс импичмента должен быть вне политики. Поступки президента, которые мы видели, подпадают под импичмент, это использование полномочий в своих целях… И это только часть того, что мы видим. В обычной ситуации президент вообще ушел бы с поста, как только бы что-то подобное вышло на свет", - сказал мэр города Саут-Бенд Пит Бутиджидж.
Пятый раунд предвыборных теледебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии проходит в Атланте. Трансляцию ведет телеканал MSMBC.
По данным последних опросов, в стане демократов лидерство сохраняет Джо Байден. За ним следует сенатор Элизабет Уоррен. Замыкает тройку лидеров Берни Сандерс.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Вчера, 04:35
Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
1190035
Импичмент Дональда ТрампаБерни СандерсДональд ТрампВашингтон (штат)СШАВ мире
Рекомендуем
Протест в Тегеране
Иран назвал заявление ЕС по протестам вмешательством во внутренние дела
Полицейский во время акции протеста в Гонконге
Китай выразил протест США из-за принятия в сенате законопроекта по Гонконгу
Здание посольства РФ в Кабуле
В Кабуле рядом с российским посольством убили афганского политолога
Антиамериканский митинг в Тегеране
Тегеран выразил США протест из-за вмешательства во внутренние дела
Президент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля дал Кнессету три недели, чтобы сформировать правительство
Здание министерства иностранных дел Франции
Франция сожалеет о решении США восстановить санкции против объекта в Фордо
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
СМИ: в администрации Трампа заявили об опасности Договора по открытому небу
Протест в Тегеране
В ООН призвали Иран отказаться от оружия при разгоне митингов
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Люди с плакатом на улице Ванкувера в Канаде, выражающие поддержку финансовому директору компании Huawei Мэн Ваньчжоу
В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Акция протеста в Тбилиси
"Болото или многопартийный дурдом". К чему ведут новые протесты в Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александер Виндман
Эксперт Белого дома назвал требования Трампа к Зеленскому неприемлемыми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Из-за аварии почти 16 тысяч курян остались без отопления и горячей воды
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
Лента новостейМолния