Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа

Она обвинила Трампа в том, что он постоянно ставит свои личные и политические интересы над интересами страны.

"Конституционный процесс импичмента должен быть вне политики. Поступки президента, которые мы видели, подпадают под импичмент, это использование полномочий в своих целях… И это только часть того, что мы видим. В обычной ситуации президент вообще ушел бы с поста, как только бы что-то подобное вышло на свет", - сказал мэр города Саут-Бенд Пит Бутиджидж.