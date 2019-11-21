Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Кандидаты в президенты США от Демократической партии выступили в поддержку импичмента действующего президента-республиканца Дональда Трампа в ходе пятых теледебатов в пятницу.
"Я ясно заявляла, что это действия, которые должны караться импичментом. Я просто считаю, что наша работа как присяжных - рассмотреть каждый эпизод и вынести решение", - сказала сенатор от Миннесоты Эми Клобушар.
Она обвинила Трампа в том, что он постоянно ставит свои личные и политические интересы над интересами страны.
Берни Сандерс тоже поддержал эту идею, назвав Трампа патологическим лжецом и "самым коррумпированным президентом в современной истории Америки".
"Конституционный процесс импичмента должен быть вне политики. Поступки президента, которые мы видели, подпадают под импичмент, это использование полномочий в своих целях… И это только часть того, что мы видим. В обычной ситуации президент вообще ушел бы с поста, как только бы что-то подобное вышло на свет", - сказал мэр города Саут-Бенд Пит Бутиджидж.
Пятый раунд предвыборных теледебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии проходит в Атланте. Трансляцию ведет телеканал MSMBC.
По данным последних опросов, в стане демократов лидерство сохраняет Джо Байден. За ним следует сенатор Элизабет Уоррен. Замыкает тройку лидеров Берни Сандерс.